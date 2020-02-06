黃寶慧獨家專訪／前AIT主席卜睿哲批：武漢政府隱匿疫情　做得相當糟糕

新聞節目中心／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒國際，全球累計確診已經超過2萬3千例，死亡也超過400例，就在疫情持續升溫之際，《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目主持人黃寶慧，日前獨家訪問到華府智庫「布魯金斯研究院」資深研究員，也是前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲，他認為武漢肺炎反映出中國體制的弊病，地方政府隱瞞問題，即使知道病毒正在傳播；但這也讓台灣人知道，誰才是真朋友。

隨著疫情擴大成為國際重大議題，卜睿哲表示，中國大陸中央政府，特別是政府科學家，都有非常傑出的表現，但疫情最初爆發地「武漢」的地方當局，卻做得相當糟糕，不僅將疫情隱瞞約一個月之久，也沒有告訴當地人，有不好的事情正在發生；武漢市政府甚至還無視疫情傳播風險，舉辦了4萬家庭齊聚一堂的「萬家宴」，這都在在顯示出中國大陸體制內的弊病。

▼黃寶慧前進華府智庫布魯金斯學會，多次獨家專訪卜睿哲。（圖／《ETtoday》攝影團隊）



除了大陸當局的防疫應變備受爭議，不少國家也對世衛秘書長譚德塞的處理方式大感不滿，確診病例日漸攀升的台灣首當其衝，因為被世界衛生組織拒於門外，無法即時獲得疫情資訊，台灣與世界衛生組織多年來的角力，也再次浮上檯面。

卜睿哲向《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目採訪團隊點出，假設中國大陸一直想要贏得台灣人民的心，但如今的種種做法卻恰恰相適得其反，台灣當局對於防疫工作不敢懈怠，但因被世衛拒於門外，總是無法即時取得有用訊息，在這種情況下，台灣衛生當局只能和美國疾病管制與預防中心（CDC）合作，透過間接的方式，將資訊傳遞到台灣。

中國大陸武漢市2019年12月爆發肺炎疫情，已造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒，和當年的SARS及MERS都屬同一家族，讓各界相當擔憂；果然不到一個月內，疫情就擴散至全球，亞太各國及歐美都先後傳出確診病例，世界衛生組織1月30日宣布，將武漢肺炎疫情列為「國際公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

卜睿哲指出，這次的武漢肺炎疫情，其實也深深衝擊了美中貿易戰所簽署的第一階段協議，疫情的爆發，會使中國大陸更難以兌現協議中的承諾，這是相當值得外界關注的部分。

「慧眼看天下」這次前進美國華府，獨家訪問到華府智庫「布魯金斯研究院」的重量級意見領袖–東亞研究中心資深研究員卜睿哲。布魯金斯研究院的影響力相當大，在傳統上是屬於比較中間偏民主黨，不僅是在全美國，還是全世界最大、而且最具有影響力的智庫。而卜睿哲身為前美國在台協會（AIT）理事主席，30、40年以來，都一直非常關注台灣及兩岸的關係，在布魯金斯研究院當中，更是最了解台灣以及台海情勢的人物。更多、更完整的卜睿哲專訪內容，敬請鎖定2月8日晚間9點《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目。

▼黃寶慧前進華府智庫布魯金斯學會，獨家專訪卜睿哲，更完整的專訪內容，敬請鎖定2月8日晚間9點《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。