陸人「暫緩入境」　陳其邁訪疫情指揮中心：台灣和中國大陸距離這麼近





▲陳其邁視察防疫中心。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，行政院副院長陳其邁6日透過臉書宣導最新防疫政策，同時也向辛苦的防疫人員致敬。

陳其邁6日透過臉書提到，今天再度前往中央疫情指揮中心，向辛苦的第一線防疫同仁打氣勉勵。武漢肺炎在中國大陸疫情持續升溫，截至4日總病例數已超過兩萬例，中國大陸各省市也陸續出現大規模社區群聚。

陳其邁表示，基於中國疫情嚴峻，而且與台灣往來密切，疫情指揮中心宣布明天起居住地在中國各省市之陸人「暫緩入境」，同時，如有中港澳旅遊史的國人及港澳居民入境需列入居家檢疫對象。

陳其邁強調，落實防疫，不分中央、地方，「台灣和中國大陸距離這麼近，疫情仍在控制範圍，必須特別感謝衛生福利部陳時中指揮官、以及相關防疫人員，為全體國人盡心盡力、嚴格把關。為防疫英雄們致上敬意！」

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