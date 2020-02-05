　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／薄如棉紗！醫用口罩一撕即破...黑心商1片賺1.9塊　網轟：還是人嗎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情日益嚴重，各地民眾大嘆買不到口罩，但上海就有黑心商人看見商機，製造一批假劣防疫物資，其中號稱「醫用口罩」輕輕一撕就破，最後全被警方依法採取刑事強制措施，目前案件仍進一步調查中。

據《央視新聞》報導，隨著武漢肺炎疫情進一步擴散，上海警方自27日以來，連續破獲9起製售假劣防疫物資的案件，一共發現3萬多片假口罩，其中號稱醫用的口罩，沒想到一扯就破，有的成本僅0.1元，但黑心商人卻以1片2元的價格銷售，品質甚至差到連他們自己都嫌棄。目前，25名犯罪嫌疑人均被依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步調查中。

案件曝光後，不少網友怒轟「發難財的必死」、「像這樣的人，直接送到武漢去打掃衛生」、「發這種財的人必須嚴懲」、「貴我也認了，假的我真的服了」、「喪盡天良」、「心都是黑的」、「國難財，你花著不會提心吊膽嗎」、「良心呢」、「我就買到過。臥槽」、「我在我們村也買到了這樣的口罩，一包30塊錢，像紙一樣薄」。

▲▼假口罩輕輕一撕即破。（圖／翻攝央視新聞）

▲假口罩輕輕一撕即破。（圖／翻攝央視新聞，下同）

另一方面，湖北麻城警方日前成功斬斷一條銷售偽劣口罩的鏈條，抓獲2名黑心銷售商，均採取刑事強制措施。29歲的葉姓女子1月23日聯繫購買偽劣口罩，並和劉男商定合資購買，銷售獲利平分。目前，犯罪嫌疑人劉某、葉某因涉嫌銷售不符合標準的醫用器材，已被麻城警方採取刑事強制措施，被售出的偽劣口罩正在追查中。

這種偽劣口罩很薄，有很多孔隙，用手一扯就容易撕裂，很難起到防控作用，增加了被疫情感染的風險。統計發現，截至目前，山東青島、濟寧、日照、臨沂；福建莆田；河南漯河、南陽；湖北赤壁；湖南長沙、益陽；上海黃浦等多地的市場監管部門，都介入查處了假冒「河南飄安」的偽劣口罩。

▲▼假口罩輕輕一撕即破。（圖／翻攝央視新聞）

►「秒殺小魚乾起司條」～最狂春節追劇零食來了！

ET快訊
曾莞婷連PO「火辣比基尼照」：大家都悶壞了吧
吃野味得武漢肺炎…女星扯「這些人」得絕症！網怒開嗆
獨／這家客運宣布「乘客符合3條件」可拒載！提供免費口罩
口罩已抵達縣市郵局！「宜花東」民眾明可順利購買
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／薄如棉紗！醫用口罩一撕即破...黑心商1片賺1.9塊　網轟：還是人嗎

美開發新冠病毒藥物！陸搶註專利　學者打臉：成功率低

「無症狀感染者可能是傳染源」！陸專家：病情較輕傳播力較弱

影／吐口水狂抹電梯按鍵！網友氣炸怒嗆「缺德」...警方回應了

廣西男子惡意吐口水抹電梯按鍵　遭公安拘留10日

武漢協和醫院14名感染醫護全部出院　網：證明防護有效

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染　醫師傻：病毒太狡猾

習近平中央會議重大指示：疫情防控越是到最吃勁時，越要完善立法

獨／好消息！留武漢確診台商「金先生」退燒40→37度　掛念小孩要回家

溫州封城！居民憑通行證外出「每2天只能出去1人」　網大讚：值得收藏

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

影／薄如棉紗！醫用口罩一撕即破...黑心商1片賺1.9塊　網轟：還是人嗎

美開發新冠病毒藥物！陸搶註專利　學者打臉：成功率低

「無症狀感染者可能是傳染源」！陸專家：病情較輕傳播力較弱

影／吐口水狂抹電梯按鍵！網友氣炸怒嗆「缺德」...警方回應了

廣西男子惡意吐口水抹電梯按鍵　遭公安拘留10日

武漢協和醫院14名感染醫護全部出院　網：證明防護有效

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染　醫師傻：病毒太狡猾

習近平中央會議重大指示：疫情防控越是到最吃勁時，越要完善立法

獨／好消息！留武漢確診台商「金先生」退燒40→37度　掛念小孩要回家

溫州封城！居民憑通行證外出「每2天只能出去1人」　網大讚：值得收藏

武漢肺炎疫情延燒　中視6日起開放免費裝取水神抗菌液

救難隊直接被夷平！土耳其連續2次雪崩　至少38死53傷

中港澳旅遊史返台隔離14天「有例外」赴港澳經申請可改自主健康管理

連衛生紙都難搶！　港男星曝超市「可怕掃貨景象」：我家這捲要省著用了

封城後病例持續狂飆？　網友點出「關鍵」：太晚了

陸妹來台淘金兼差難　應召業者喊：業績掉超過5成

影／蔡英文親自視察口罩工廠　一天三班制24小時狂拚生產

布萊德彼特缺席英奧斯卡！「背後內幕」曝光：最後一刻才決定

處女座老公囤好口罩了！她曝誇張行徑：心很累　8000人看完讚爆

鄧超、孫儷捐款助武漢「金額被嫌少」　網罵翻：不如不要捐

大陸熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

中國科學院疑搶先註冊美藥廠專利

滯留湖北名單曝光　台商回應登機爭議

她買到口罩！路上竟「整盒遭劫」

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

湖南28歲醫連10天抗疫　過勞猝死

她故意隱瞞行蹤　68醫護慘被隔離

第二梯原定243人　她搭不上機崩潰

54歲武漢男感染離世　曾義務接送醫護上下班

更多熱門

相關新聞

處女老公囤好口罩！她：心很累　8000人讚爆

處女老公囤好口罩！她：心很累　8000人讚爆

武漢肺炎爆發後，全台口罩、酒精等消毒用品供不應求，甚至連排隊都買不到防疫商品。一名女網友表示，她的老公為了照顧她，在消毒殺菌的部分全方位都做好，且口罩、酒精及漂白水都囤好，讓她感嘆「心很累」，但網友看完卻都讚翻老公的行徑，認為原PO超幸福。

落實防疫不分中央地方！陳其邁：為防疫英雄們致上敬意

落實防疫不分中央地方！陳其邁：為防疫英雄們致上敬意

王世堅槓上徐正文　怒轟「可恥、卑劣」

王世堅槓上徐正文　怒轟「可恥、卑劣」

每天接待300陸客　京都店員確診

每天接待300陸客　京都店員確診

武漢肺炎肆虐…張琍敏扯「這些人」得絕症

武漢肺炎肆虐…張琍敏扯「這些人」得絕症

關鍵字：

武漢肺炎醫用口罩上海

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚

更多

最夯影音

更多
一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面