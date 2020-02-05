影／薄如棉紗！醫用口罩一撕即破...黑心商1片賺1.9塊　網轟：還是人嗎

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情日益嚴重，各地民眾大嘆買不到口罩，但上海就有黑心商人看見商機，製造一批假劣防疫物資，其中號稱「醫用口罩」輕輕一撕就破，最後全被警方依法採取刑事強制措施，目前案件仍進一步調查中。

據《央視新聞》報導，隨著武漢肺炎疫情進一步擴散，上海警方自27日以來，連續破獲9起製售假劣防疫物資的案件，一共發現3萬多片假口罩，其中號稱醫用的口罩，沒想到一扯就破，有的成本僅0.1元，但黑心商人卻以1片2元的價格銷售，品質甚至差到連他們自己都嫌棄。目前，25名犯罪嫌疑人均被依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步調查中。

案件曝光後，不少網友怒轟「發難財的必死」、「像這樣的人，直接送到武漢去打掃衛生」、「發這種財的人必須嚴懲」、「貴我也認了，假的我真的服了」、「喪盡天良」、「心都是黑的」、「國難財，你花著不會提心吊膽嗎」、「良心呢」、「我就買到過。臥槽」、「我在我們村也買到了這樣的口罩，一包30塊錢，像紙一樣薄」。

▲假口罩輕輕一撕即破。（圖／翻攝央視新聞，下同）



另一方面，湖北麻城警方日前成功斬斷一條銷售偽劣口罩的鏈條，抓獲2名黑心銷售商，均採取刑事強制措施。29歲的葉姓女子1月23日聯繫購買偽劣口罩，並和劉男商定合資購買，銷售獲利平分。目前，犯罪嫌疑人劉某、葉某因涉嫌銷售不符合標準的醫用器材，已被麻城警方採取刑事強制措施，被售出的偽劣口罩正在追查中。

這種偽劣口罩很薄，有很多孔隙，用手一扯就容易撕裂，很難起到防控作用，增加了被疫情感染的風險。統計發現，截至目前，山東青島、濟寧、日照、臨沂；福建莆田；河南漯河、南陽；湖北赤壁；湖南長沙、益陽；上海黃浦等多地的市場監管部門，都介入查處了假冒「河南飄安」的偽劣口罩。

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