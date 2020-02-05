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影／蔡英文親自視察口罩工廠　一天三班制24小時狂拚生產

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記者陶本和／台北報導

總統蔡英文5日到台灣最大的口罩生產廠「台灣康匠」，關心口罩生產的狀況，也聽聽第一線廠商的意見。同時，她再次呼籲，把口罩留給需要的人，像是生病的民眾，或第一線的醫療和防疫人員，大家一條心，台灣的防疫就會成功。

蔡英文表示，這幾天她指示國軍要投入防疫的行列，在部分的後備、現役軍人加入口罩的生產線後，現在台灣康匠一天三班，24小時生產的產量，已經從60幾萬片提升為90幾萬片，將近是全台灣生產總量的四分之一。

▲▼蔡英文親自視察口罩工廠。（圖／蔡英文臉書）

 ▲蔡英文親自視察口罩工廠。（圖／蔡英文臉書）
蔡英文指出，台灣康匠的陳勇志董事長跟她說，他有信心，不久後一天的產量就可以突破100萬片，「他還跟我說，從這次的防疫，可以看得出來，政府跟民間是上下一條心，也很感謝經濟部同仁的積極協調。」

蔡英文說，經濟部長沈榮津，跟衛生福利部部長陳時中一樣，從春節前就開始忙碌，一通一通電話打給廠商，了解產業的需求，才能在年後就快速反應。

蔡英文表示，在沈榮津的督軍下，經濟部這次充分掌握國內廠商的動態，相關原料供應情報也即時提供，第一時間加速提升口罩的產能，展現台灣產業的能量。

蔡英文說，身為總統，她要向現場的每一位說聲謝謝，感謝大家在這次的防疫中扮演非常關鍵的角色，在台灣遇到挑戰的時候，挺身而出跟政府一起來努力。

「我也要謝謝所有投入防疫的國軍。」蔡英文表示，這次我們軍民同心協力，展現出我們國家的效能，這也是我們保衛國家最好的方式。

接下來，蔡英文強調，還是要繼續努力，政府提供了很多資源，讓新的機器跟設備可以到位，也會有更多人員的投入，提高台灣製造的產量，改善口罩的供給量，請大家放心。

▼蔡英文親自視察口罩工廠。（圖／蔡英文臉書）

▲▼蔡英文親自視察口罩工廠。（圖／蔡英文臉書）

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