陸妹來台淘金兼差難　應召業者喊：業績掉超過5成

▲陸女無法來台賣淫，應召業者僅能用東南亞女子撐場，透露業績已掉超過5成。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱中岳／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，許多引進大陸籍女子賣淫的應召站也連帶遭受衝擊，據悉，「大陸籍女子根本無法來台，台灣客人也不願找陸妹」，所以業績整個大幅下滑。

據了解，大陸籍女子均透過15天自由行方式來台淘金，但因武漢肺炎疫情嚴重，已經不開放大陸籍人士來台，在只出不進的情況下，應召站發生缺「陸妹」的現象，而目前只能靠越南、泰國等東南亞女子撐場。

應召站業者也透露，因為武漢肺炎的關係，就算陸妹再漂亮，許多台灣客人也都不願意消費，從2020年1月底開始至今，業績至少跌落超過5成，且每天上班的陸妹越來越少，甚至一天擠不出2個陸妹上班。

另外，應召業者目前只能往越南、泰國甚至印尼等東南亞國家開發賣淫女子，但因許多客人顧忌傳染問題，所以詢問度也相對降低許多，憂心如果再這樣下去恐經營不下去了。

▲應召業防武漢肺炎，要求小姐無發燒才能上班，甚至嚴禁客人與小姐親嘴以免傳染。（圖／民眾提供）

另有應召站業者憂擔心武漢肺炎透過飛沫等途徑傳染，所以要求上班的女子拒絕親嘴，甚至拒接從大陸返國的男客，甚至還表明自己旗下小姐身體狀況無虞才能上工，希望客人赴約時也要戴口罩。

警方對此也表示，性交易屬於違法行為，民眾除了保重自身健康之外，更千萬不要輕易嘗試，以免造成自己暴露在危險之下。

北市警局統計，從2018年開始，北市共計查獲從事賣淫人數為512人，2019年查獲從事賣淫人數為822人。東南亞地區、大陸等地來台賣淫的外籍女子多盤據萬華一代，光2018年就遭警方查獲173件，另外在2019年也增加到288件，2年來總計佔全北市查獲數3成之多。

外籍賣淫女子除了以15天自由行的觀光名義來台之外，也有賣淫女子以「來台就學」的方式從事不法色情行為，主要以來台研習中文申請停留簽證，或是透過「依親」、醫療美容等方式來台從事不法。

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