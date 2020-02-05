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徐正文不滿遭抹紅北京政協　王世堅怒轟「可恥、卑劣」

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▲▼王世堅、徐正文互槓。（圖／翻攝東森新聞）

▲王世堅、徐正文互槓。（圖／翻攝東森新聞）

記者蔡文鈴／台北報導

日前滯留於武漢的台人搭乘專機返台，卻有一人確診武漢肺炎，而協調返台事宜的湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文被控安插非台灣籍人士，遭到外界質疑正當性。對此，徐正文5日在政論節目上澄清自己是本著人道主義幫忙，並非外界所指「北京政協」身份介入，甚至與現場來賓台北市議員王世堅互嗆。

確診武漢肺炎的病例遭爆未列在返台專機的名單中，徐正文在《平論無雙》中表示，未掌握救援名單外人員狀況，也不認識他們，並解釋，中國不會故意送一個染病病患來台灣。

至於，政治層面的溝通管道是否因此受阻？徐正文表示「不清楚」，他澄清，「我是本著人道主義幫忙救援」，還指著王世堅說，「大陸台商都會列席政協會議，那不叫政協，我要糾正你，那不叫政協。」

此舉引起王世堅不滿回嗆，「那你正式的身分你就不要自稱嘛」，徐正文說，「我沒稱啊，我什麼時候稱？都是其他很多人為了抹紅，增加網路聲量，等這些人（滯留武漢台人）救回來，我可以跟你單獨論戰！」

雙方開始指著對方大罵，王世堅說「你不要在這邊跟我大小聲，在那邊哭哭啼啼的引人道知名，你在譴責我們政府就是不對，這是非常不公平的。」徐文正再回嗆，不要那麼多口水，「不不要在這邊講這些啦，你有本事你來救啊，你沒Guts啦，你來救啊，你口水！」

徐文正不滿的對王世堅怒轟，「大家看好，我在救台灣同胞，你王世堅不要台灣同胞，大家看好，王世堅不要讓大家回來。」王世堅則回應，「大家都在救，不是只有你在救，你譴責台灣社會譴責台灣政府就是不對，你鬼扯、胡說八道、可恥卑劣。」

雙方怒火一觸即發，主持人先要兩人冷靜，但仍無法平撫雙方情緒，兩人一來一往互罵，直到進廣告。

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