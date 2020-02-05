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泰國宣布「列管」口罩　由政府控制出口量…哄抬價格可關7年

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,泰國地鐵。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國地鐵上人人皆戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

武漢肺炎疫情蔓延，除了台灣以外，泰國也宣布將進行出口管制，將口罩、洗手液列為「管控商品名單」，由政府管理分銷與出口。泰國商業部長朱林（Jurin Laksanavisit）表示，目前泰國已有25確診，造成民眾搶購口罩等用品，出口量也大增，但為了保護本國公民，也避免廠商哄抬價格，約有500多樣產品列入管制，民眾也可向政府檢舉趁機漲價的業者。

根據《世界日報》與《路透社》報導，泰國內閣4日同意採取因應措施，盡可能減少醫用口罩出口，以防止國內供應短缺。泰國政府副發言人Ratchada Thanadirek表示，來自海外的口罩訂單不段增加，以及遊客的大量購買，導致口罩出現短缺，甚至出現業者哄抬價格等問題。

商業部長朱林（Jurin Laksanawisit）表示，「內閣決定將口罩、洗手液等約500項產品列入管制，由政府對其進行分銷與出口。」民眾也可以撥打熱線，向政府檢舉哄抬價格的不肖業者，「政府預計在近日公布口罩購買的相關規定，包含每個人可以購買多少副口罩。」

平均來說，泰國每年生產約6億個口罩，使用約2億個，其餘的皆用於出口。《世界日報》指出，目前泰國庫存約有2億個，可以使用4至5個月，但還是有民眾買不到；另外，一般衛生口罩的售價約在5到10銖泰銖，N95口罩約在27至70銖，業者若哄抬價格，最高可7年監禁或罰款14萬泰銖。

泰國衛生部4日宣布，目前泰國累積確診病例達25例，包括6名泰國籍人士及19名中國籍人士。

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