大陸疑搶先註冊專利！美藥廠1天治愈武漢肺炎病患…曾公開治療過程幫助救治

▲新型冠狀病毒目前尚無特效藥。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢肺炎疫情持續蔓延，但目前尚無特效藥。美國科學家日前發現，治療伊波拉病毒的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），也能治愈武漢肺炎病患。而且，該藥物能讓病患1天內症狀就獲得好轉，且沒有出現明顯副作用。不過，中國武漢病毒所卻於昨（4）日在官網公佈此項研究成果，並稱已於1月21日申請發明專利。

中國科學院武漢病毒研究所4日在官網上貼出公告指出，部門與軍事科學院軍事醫學研究院國家應急防控藥物工程技術研究中心展開聯合研究，在抑制2019 新型冠狀病毒藥物篩選方面取得重要進展，相關成果已發表在學術期刊《細胞研究》（Cell Research）上。

該研究表明，瑞德西韋和磷酸氯喹（Chloroquine）兩種藥物在細胞水平上能有效抑制2019-nCoV的感染，其在人體上的作用還有待臨床驗證。據悉，磷酸氯喹於上個世紀40年代起用於治療瘧疾，後用於治療類風濕性關節炎等。

此外，公告還聲明，「在上述具有抗2019新型冠狀病毒作用的藥物中，我們對於國內已經上市並能夠完全實現自主供應的藥物磷酸氯喹，不申請相關專利，以鼓勵相關企業參與疫情防控的積極性；對在我國尚未上市，且具有知識產權壁壘的藥物瑞德西韋，我們依據國際慣例，從保護國家利益的角度出發，在1月21日申報了中國發明專利（抗2019新型冠狀病毒的用途），並將通過PCT（專利合作協定）途徑進入全球主要國家。」

公告強調，「如果國外相關企業有意向為我國疫情防控做出貢獻，我們雙方一致同意在國家需要的情況下，暫不要求實施專利所主張的權利，希望和國外製藥公司共同協作為疫情防控盡綿薄之力。」

▲新型冠狀病毒。（圖／路透社）

不過，中國國家藥監局藥品評審中心（CDE）網站2月2日上午顯示，新型冠狀病毒感染肺炎的潛在有效藥物瑞德西韋臨床試驗申請已經獲受理。受理文件顯示，註冊企業為吉利德科學公司（Gilead Sciences, Inc.）與中國醫學科學院藥物研究所。

此前，1月31日，吉利德科學曾發表聲明稱，該公司正與美國食品與藥品監督管理局（FDA）、中國疾病預防控制中心、中國國家藥品監督管理局（NMPA）、世界衛生組織（WHO）等全球衛生機構密切合作，提供在研藥物瑞德西韋用於試驗性治療，以幫助應對新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染的爆發。

這份聲明強調，瑞德西韋尚未在全球任何地方獲批上市，安全性和有效性也未被證實；在主治醫生的要求下和當地監管部門的支持下，權衡了使用試驗性新藥的利弊，吉利德科學為很小一部份新型冠狀病毒肺炎患者提供了瑞德西韋，在別無選擇的情況下用於緊急治療。

聲明稱，吉利德科學正與中國衛生部門合作建立一項隨機對照試驗，以確定瑞德西韋能否安全有效地用於抗擊新型冠狀病毒，同時也會加快進行合適的實驗室檢測。

此外，國際醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）早前發表多篇關於2019新型冠狀病毒病例的論文，其中一篇介紹了美國首個確診病例接受瑞德西韋等藥物治療的過程。

美國首位患者是一位35歲的男性，在住院第6天，胸部造影檢查結果顯示出非典型性肺炎特徵。醫生們決定為其提供瑞德西韋藥物，儘管該藥物尚未獲得臨床批准。

論文指出，住院的第7天晚上，這名患者接受了瑞德西韋的靜脈輸注，第8天，其臨床症狀出現了立竿見影的改善，他不再需要吸氧，氧飽和度也恢復到了94%至96%，除了乾咳和流鼻涕外，已沒有其他症狀，且嚴重程度與日俱減。

治療這名患者的美國華盛頓州埃弗里特市（Everett）的普羅維登斯（Providence）地區醫療中心（Providence Regional Medical Center）主治醫生George Diaz雖然對該療法的成功表達了樂觀，但仍然謹慎地表示，「儘管在治療之後，這名患者的病情出現了迅速的緩解，但我們依然需要進行隨機對照的臨床試驗，來確定瑞德西韋和其他在研藥物在治療新型冠狀病毒感染上的安全性和有效性。 」