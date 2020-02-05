源自清朝「五年千歲吃飯擔」神功護體驅魔除瘴　今年登場…台塑派消毒大隊

▲雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮「五年千歲遶境吃飯擔文化節」，文化起源與清朝該地區曾有瘟疫氾濫相關，現今恰為武漢肺炎防疫期間，祈求消除「現代瘟疫」一同渡過嚴峻疫期。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中台灣規模最大的元宵節慶，雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮「五年千歲遶境吃飯擔文化節」，2月8日在歌手鄧麗君的出生地田洋村登場，繞境吃飯擔的文化起源與清朝該地區曾有瘟疫氾濫相關，現今恰為武漢肺炎防疫期間，期藉由元宵節這天迎請五年千歲出巡繞境，祈求消除「現代瘟疫」一同渡過嚴峻疫期。

傳說清朝時期，現褒忠鄉、東勢鄉一帶曾盛行瘟疫，當時人民請馬鳴山鎮安宮主祀的五年千歲出巡，繞境褒忠、東勢等地的五股十四莊「驅魔除瘴」，祈求消除瘟疫，瘟疫果真解除，當地民眾信徒感念五年千歲，因此日後皆以這天為繞境日，同時正逢春季播種耕耘的時節，也祈求來年農作的豐收，延續至今為農曆正月十五日的春祭。

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「五年千歲遶境吃飯擔文化節」2019年共吸引七萬名遊客共襄盛舉，今年活動欣逢週末假日，預計吸引大批人潮前往！繼「北天燈」、「南蜂炮」、「東寒單」等台灣三大元宵民俗活動，雲林縣馬鳴山五年千歲吃飯擔，在中台灣已蔚為另一個獨特的台灣元宵節慶。2014年登錄為雲林縣無形文化資產。

雲林縣長張麗善表示，因正值武漢肺癌防疫期間，感謝台塑麥寮六輕鼎力相助，與雲林縣環保局配合在預計活動大範圍地區及周邊區域均先行做好環境消毒措施，讓前來參與活動的民眾可以放心體驗台灣特殊文化。

馬鳴山鎮安宮主委章金樹表示，今年飯擔會場在田洋村合安宮對面田地，入口規劃開放式展場，介紹十二王爺、陣頭文化、吃飯擔由來，並設置飯擔體驗區，讓遊客親身體驗挑飯擔，今年分東、西兩線遶境，預計下午1-2點左右抵達飯擔會場，開動時會以鳴炮作為訊號，將以彩煙特效，施放七彩絢麗的彩煙，期待透過吃飯擔共享美食，與大家分享更多福氣。

今年主辦的田洋村村長章深根表示，阮田洋十年才輪一次，準備了油飯、羊肉湯、炒米粉、肉羹、鹹菜鴨等多樣陣頭菜，另外今年特別推出「文創帆布後背包」，只要到田洋村「合安宮」參拜，就可以獲贈後背包一個，數量有限，送完為止。

▲台塑企業麥寮六輕鼎力相助，與雲林縣環保局配合在預計活動大範圍地區及周邊區域均先行做好環境消毒措施，讓前來參與活動的民眾可以放心體驗台灣特殊文化。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲五年千歲遶境吃飯擔文化節」，2月8日準備了油飯、羊肉湯、炒米粉、肉羹、鹹菜鴨等多樣陣頭菜。（圖／記者蔡佩旻攝）



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