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「建議她去選黨主席」　張麗善：目前以防疫為優先

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 記者蔡佩旻／雲林報導

基隆市長林右昌4日表示，雲林縣長張麗善對抗武漢肺炎防疫作為比台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜，甚至比要參選國民黨主席的江啟臣與郝龍斌還要好，並呼籲民眾踴躍加入白宮以「行動支持台灣加入世界衛生組織」的請願連署活動，「應該建議她去選黨主席才對」。張麗善今回應，目前以防疫為優先。

▲基隆市長林右昌4日提到國民黨目前對抗武漢肺炎防疫作為是張麗善最好「應該建議她去選黨主席才對」；張麗善今回應，目前以防疫為優先。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲基隆市長林右昌4日提到國民黨目前對抗武漢肺炎防疫作為是張麗善最好，「應該建議她去選黨主席才對」；張麗善今回應，目前以防疫為優先。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善對此回應表示，感謝林右昌市長的肯定，現在是武漢肺炎的防疫期，目前先做好防疫，我是雲林縣長，盡本分守護雲林鄉親的生命健康安全，現在是防疫優先所以現在我沒有再想其他的。

張麗善說，我肯定中央防疫指揮官陳時中部長，非常辛苦，且昨天又有一個確診案例，所有防疫人員在第一線勞心勞力，真的都很辛苦，我們應該要共體時艱並且將心比心，我想我們做好我的本分，相對我們全國防疫做得好，不要增加陳部長的負擔，我們這時候應該要跟中央站在一起，共同來做好防疫。

張麗善提到，國內目前還未出現社區感染，從這次疫情來看，台灣已經有防範的能力，爭取加入WHO；她強調自己也是台灣的公民，為台灣在國際發聲，爭取加入WHO，能在WHA大會成為觀察員，發表我們對於防疫的能力與研究成果。

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