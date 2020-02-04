電子遊藝場追捕通緝犯！4名雲林警察遭刀劃傷　警開槍後制伏

▲涉刑案犯嫌持刀拒捕，遭警開槍制伏，現場留下一攤血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮一家電子遊藝場4日中午驚傳槍響，斗六派出所王姓巡佐前往查緝刑案犯嫌時，遭犯嫌持刀強烈反抗，造成4名員警受傷，在開槍將其制伏後，亦連同手腕中槍犯嫌送醫診治後無大礙，犯嫌涉多起強盜案件目前該案正由斗六警分局擴大偵辦中。

▲案發後鑑識小組前往採證鑑識。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六派出所王姓巡佐，４日中午1點多，與斗六警分局偵查隊等數名員警，跨區前往斗南鎮延平路一家電子遊藝場，緝捕涉及強盜與有多項前科之犯嫌，遭該名犯嫌持刀強烈反抗，造成其中3名員警遭犯嫌持刀劃傷，當王姓巡佐將其壓制在地時，不料該嫌竟用嘴咬傷王員小腿肚後掙脫，再次持刀砍向王員時，王員即時朝嫌犯持刀之右手腕開槍，嫌犯右手腕中槍後棄刀，地上留下一攤血跡，子彈未貫穿骨頭僅傷及皮肉，即通報以救護車將該嫌送往醫院救治，經診治後無大礙，由員警戒護偵訊中。

▲涉刑案犯嫌持刀拒捕，遭警開槍制伏，現場留下一攤血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

關於案情，偵辦該案的員警均三緘其口，斗六分局副分局長李仁則表示，基於偵查不公開原則不便說明，不過已先行探視受傷的4名員警和中槍犯嫌，其傷勢均無大礙。