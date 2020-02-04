她棄繁星推甄國立護校！進環球科大勇奪資通電軍女狀元...畢業起薪49K

▲雲林私立環球科技大學參加109期第1梯次ROTC (大學儲備軍官訓練團)共計45名學生錄取，且前兩志願錄取率高達64%。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林私立環球科技大學參加109期第1梯次ROTC (大學儲備軍官訓練團)共計45名學生錄取，錄取人數除了是中部地區大專校院中最多的學校之外，在前兩志願錄取率高達64%，且特殊軍種資通電軍包辦7名，各項指標均獨佔鰲頭，大學畢業受訓後以少尉任官，起薪49K起，提供有志軍旅同學多一個好的選擇。

國軍中區人才招募中心表示，不少大學畢業生徬徨找不到未來出路，該計畫提供大學生嶄新的服役、就學、就業，多元選擇與優質的職涯發展；而學校善盡社會責任，也為學生找到好出路，建立國軍與學生間最好的合作平台，持續全力配合ROTC計畫，為培育國軍優秀人才共盡心力，達成學生、學校及國軍「三贏」的局面。

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環球科技大學校長沈健華表示，雲林縣不少弱勢學生，因經濟因素放棄學業，或以半工半讀的方式辛苦完成學業，不僅影響生涯規劃與未來發展，課業與生活亦難兼顧。沈健華說，ROTC計畫的協助，可以讓這些孩子無後顧之憂、勇敢的追逐夢想。

沈健華指出，環球科技學在既有補助下，加碼這些軍官生「免費住宿」優惠，讓有志迎向ROTC鐵飯碗之路的莘莘學子們受到更完整的照顧，同時也讓這些有志軍旅的優秀青年，都能多一個改變人生的機會。

來自新北市的資訊電商系一年級陳奕潔，以147高分勇奪狀元，成為大一資通電軍唯一女性缺額，陳奕潔去年網蒐到環球科大有ROTC專責教練團，毅然決然放棄繁星推甄國立台北護理大學，遠赴雲林參訓。經三個月的特訓，獲得高達20分的特別加分；並表示在大學求學過程中，將配合ROTC資通電師資團的專責輔導，積極取得資訊通訊科技應用的相關證照，以期能順利加入「網路戰聯隊」，讓自己的興趣與專業得以在工作中一展長才。

環球科大軍訓室主任翁嘉穗教官指出，由於雲林地區並未設立ROTC教育中心，因此在每週六都須前往外縣市的嘉義大學或中興大學接受訓練，造成學生相當不方便，也影響學習成效。因此校方將向國防部積極爭取設置週六教育中心，讓彰雲投地區學生能安心的在學區受訓。

環球科大ROTC專案辦公室主任劉正義表示，來自彰雲投地區申請環球科大ROTC獎學金專案學生，除可無經濟負擔下就讀大學，國防部每年補助全額學雜費與一萬元文具書籍費，每月尚有一萬兩千元生活津貼，更重要的是大學畢業受訓後以少尉任官，起薪49K起，提供有志軍旅同學多一個好的選擇，不必為畢業後的就業不確定性感到困擾，同時也為國軍注入優質基層軍官生力軍，可說是一舉數得。

▲環球科大資電一甲陳奕潔以147高分錄取ROTC109期資通電軍女狀元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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