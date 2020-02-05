勤洗手抗武漢肺炎　東森購物緊急上架千組「防疫雙法寶」

▲響應政府「勤洗手」的重點防疫措施，東森購物推出「防疫雙法寶」。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

受到武漢肺炎以及流感影響，口罩、乾洗手、濕紙巾、消毒液等防疫商品詢問度爆增，引發瘋搶熱潮，從實體通路門市到電商平台，都可以發現賣到大缺貨的公告，由於「勤洗手」是重點防疫措施之一，像是東森購物主打「防疫雙法寶」來顧健康，並預告之後將推出更多防疫限定商品。

隨著疫情持續延燒，民眾大大提升自我防疫意識之外，也因為出門意願降低，讓電商平台湧現一股「宅經濟」商機，東森購物執行長彭鴻珷觀察，從12月疫情爆發開始，口罩、乾洗手、抗菌噴劑、抗菌濕紙巾等需求都非常大。

而防疫重點除了戴口罩，勤洗手也很重要，東森購物緊急協調廠商供貨「防疫雙法寶」，組合內容商品包括沙威隆洗手慕斯、抗菌濕巾、與美琪藥皂原廠合作的東森草本抗菌皂，於2月5日凌晨00:00起在電視購物台CH34、CH46、CH47、CH60推出，不過數量僅幾千組，將採限時限量優惠活動方式供應，凡於東森電視購物任選購一件商品。

另外，2月9日起將開賣「東森抗菌防疫清潔組」，內含東森柔嫩抗菌皂草本配方100g x 12入以及沙威隆清爽潔膚抗菌濕巾80抽 x 3包。東森購物表示，之後將推出更多防疫限定商品，預計3～4月將和清潔品推出聯名抗菌洗衣精，有東森嚴選的高標準把關，讓會員買的放心、用得安心。

對抗武漢肺炎與流感，落實「勤洗手」才能更有效預防疾病上身。感染科醫師也提到，不論「乾洗手」或「濕洗手」，都能達到自我健康防護的效果，其中要注意的是，「溼洗手」須使用肥皂或洗手乳，且雙手搓揉，若光用熱水沖手，是沒有效果的，而酒精乾洗手可殺死細菌，同樣具有防疫效果。