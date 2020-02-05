日10確診鑽石公主號「1/31曾停靠基隆港」　港務公司證實：有2694人下船了

▲鑽石公主號困於日本橫濱港。（圖／路透）



記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎疫情擴散，香港本月1日確診的14號患者為80歲老翁，病發前在日本搭乘「鑽石公主號」遊輪，如今傳出遊輪回到日本後，目前已知至少10人確診。港務公司證實，該艘遊輪在1月31日曾停靠基隆港，旅客共有2694人下船，不過下船前都有經過相關檢疫，沒問題才放行，但現在爆出的10例確診個案當時有沒有下船進基隆，無法確認。

「鑽石公主號」行程表

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• 1/20 日本橫濱登船

• 1/21 海上巡航日

• 1/22 停靠鹿兒島

• 1/23~24 海上巡航日

• 1/25 停靠香港

• 1/26 海上巡航日

• 1/27 停靠越南峴港張美港

• 1/28 停靠越南下龍灣蔡藍港

• 1/29~30 海上巡航日

• 1/31 停靠臺灣基隆港

• 2/1 停靠日本沖繩

• 2/2~3 海上巡航日

• 2/4 停靠日本橫濱，結束航程

▲▼港口檢疫會詢問旅客有無症狀、疫區旅遊史，並做旅客發燒篩檢。（圖／港務公司提供）

基隆港務公司指出，該艘遊輪1月31日曾在基隆港停靠，早上7點靠基隆港西岸旅客中心碼頭，晚上6點離開，當時共有旅客2694人下船，不過，這些下船人員都有經過檢疫，確認並沒有出現任何問題才放行，但無法確定現在回到日本被發現的10例確診，當時有沒有下船。

港務公司表示，港口各項防疫作為均落實中央防疫指揮中心決議來執行，主要對於各郵輪公司要求於船上廣播及發放「防範新型冠狀病毒」宣導文宣；船舶進港前，若有健康異常人員，船方依規定於海事衛生聲明書中註記並向疾管署申報，港公司亦透過塔台AIS系統進行防疫宣導，無論客船或貨輪進港前，船舶均應完成全面消毒並施行船上人員（含旅客）自主健康管理，執行情形列為船席指泊之考量因素；進港靠泊後，大陸籍旅客及船員均不得下船，另對於過去14天航程曾赴中、港、澳之郵輪，入境我國均須經發燒篩檢及填寫「健康聲明卡」。

香港80歲老翁上月20日在橫濱登船，25日於香港啟德郵輪碼頭下船，回港後出現發燒、咳嗽等症狀，6天後確診武漢肺炎，目前狀況穩定，同行的家人也未染病。不過，日本衛生當局針對該艘「鑽石公主號」上所有賓客、船員進行的健康檢疫第一階段完成，卻發現有10人對新型冠狀病毒（武漢肺炎）呈陽性反應，10人中包含2名澳洲、3名日本、3名香港、1名美國賓客和1名菲律賓籍船員。這艘遊輪是否成為台灣防疫破口，還有待相關單位進一步追蹤。

「公主遊輪」確認目前船上有來自各個國家的2,666名賓客和1,045名船員，其中大約有一半來自日本，確診的10位賓客，將透過日本海岸警衛隊的船帶到岸上，由當地醫療專業人員護送至醫院治療。根據日媒報導，「鑽石公主號」將原地隔離14天，所有人都不准下船。