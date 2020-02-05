口罩實名制6日上路！藥局動線規劃方式出爐　首日身分證尾數雙號先買

▲口罩實名制6日在藥局開賣 。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

口罩實名制將於6日正式上路，超商不再賣口罩，民眾改持健保卡到藥局購買。開業藥師沈采穎表示，由於各藥局營業時間不同，因此由各家藥局自行規劃購買動線，如自家藥局是規劃領號碼牌方式，大人100號、兒童50號，藉此確認人數。

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▲民眾未來要持健保卡到藥局購買口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

口罩實名制以身分證字號最後一碼為單雙數決定民眾購買日，單數為週一、三、五購買，偶數為週二、四、六購買，週日則不限，每人最多可多持一張健保卡，兒童用口罩僅有健保卡顯示為12歲以下兒童才能購買。因此6日上路當天，只有身分證字號最後一碼為偶數（0、2、4、6、8）才能到藥局買口罩。

▲每間藥局都有自己的販售動線。（圖／記者蔡玟君攝）

停售口罩這2天，已有許多民眾至鄰近藥局詢問口罩販售事宜，各大藥局均配合政府宣導政策與購買方式，有藥局表示，由於開賣時人手不足，因此不接受電話預約，民眾若擔心買不到口罩，行政院近日也表示，之後將推出「口罩藥局地圖」，讓民眾可以知道各大藥局位置及口罩數量現況。

沈采穎日前受訪時表示，其實目前需要戴口罩的主要為「需要出入醫院」、「有感冒咳嗽症狀」、 「到不通風且人潮擁擠的場所」，如果是健康的人，比起戴口罩更重要的是勤洗手，以及記得1至2週就要清潔手機，如果長久不清潔手機，上面的汙染源可能比搭捷運還多。