台南成立武漢肺炎防疫小組　黃偉哲：隨時針對錯誤資訊闢謠

▲台南市長黃偉哲指出，台南成立武漢肺炎防疫小組，加強防疫並隨時針對錯誤資訊進行闢謠。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情，來勢洶洶，截至1月30日止，台南市通報51例，無確定病例，42名已排除，9名隔離檢驗中，台南市長黃偉哲繼日前宣布將防層級拉高，成立台南市政府防疫因應小組後，4日針對疫情衝擊「主動」、「即早」因應的方向處理外，並隨時針對錯誤資訊進行闢謠。

黃偉哲指出，南化、龍崎先前因為沒有四大超商布點，所以口罩購買困難。現在中央宣布口罩限額規定後，市府會指示衛生所開放民眾購買，由民眾攜帶健保卡依規定購買。

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黃偉哲說，現階段幼童口罩主要供應私幼，中央已指示成人口罩有10％的產量轉做兒童口罩，所以產量預期會提升，在下一階段會增加對公幼的供應，民眾不必擔憂。為了加強防疫，市府要強化正確資訊的傳播，由衛生局與研考會、新聞處配合，在市府網站及各平臺上即時更新防疫資訊，並每週公佈市府疫情因應小組的決議，以及隨時針對錯誤資訊進行闢謠。

根據衛生局長陳怡專案報告表示，截至1月30日止，台灣疫情通報730例，確定病例9例，482名已排除239名隔離檢驗中（98名初驗陰性、其餘待檢驗），接觸者共486人（29人有症狀已通報，17人二採陰性已排除，12例檢驗中）。其中，本國確定個案於台南市接觸者共10名，目前健康情形良好，最後結束健康監控日為2月5日。

陳怡局長進一步表示，台南市社區感染風險低，無須驚慌搶買口罩。但防疫作為仍不可少，包括適當防護時機戴口罩，遮擋咳嗽和噴嚏，勤洗手及避免共用家居用品。而民眾關心的戴口罩時機：有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀時；進出醫療院所時應全程配戴口罩；出入通風不良/擁擠密閉的空間時；本身有慢性病的人。

洗手也是必要的防疫作為，經常用肥皂和水徹底清洗您的雙手至少20秒。如果沒有肥皂和水，並且您的手沒有明顯變髒，則可以使用含酒精的手部消毒液；避免用未清洗的手，碰觸您的眼睛、鼻子和嘴巴。

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