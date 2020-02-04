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社會 社會焦點 保障人權

中和男為引人注意…大喊「我從武漢回來的！」300萬罰金讓他成為焦點

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▲▼引人注意。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男子胡亂喊說，「我剛從武漢回來！」大鬧早餐店被警方制伏，防疫小組確認他並無發燒情況。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名男子3日早上7點多去吃早餐，流鼻水的他要求店員給予面紙，但當時店員沒有聽到請求，男子認為不受尊重，大喊「我剛從武漢回來！」此話一出空氣瞬間凝結，送餐、點餐的眾人瞬間把頭轉向他，隨後驚恐報案！警方將人帶回調查，發現男子根本沒染病也沒去過武漢，依法開罰300萬以下罰金。

據了解，51歲鍾姓男子吃早餐時流鼻涕，要店員拿面紙，但當下沒人理他，鍾男火大說自己剛從武漢回來，引起眾人驚惶報案，警方到場時，發現鍾男情緒激動，不斷出言三字經，並於店內摔毀店家餐盤及翻桌，立即上前噴灑辣椒水並將其壓制，接著通報119防疫小組到場協助處置。

▲▼引人注意。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲如今男子成功引人注意，登上媒體版面，還要面對罰鍰。（圖／記者陳雕文翻攝）

防疫小組確認鐘男並無發燒情況後，警方將人帶回派出所調查警政相關紀錄，發現他並未從武漢返國，因此研判其無感染武漢肺炎之可能。全案將依刑法毀損罪現行犯及傳染病防治法第63條規定「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足以損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金」偵辦。

鍾男只因流鼻涕沒受到店員呵護，為了引起注意說出時下地獄梗「來自武漢」，如今不但成為附近居民的討論焦點，還要面對高額的罰金，下場悽慘。

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