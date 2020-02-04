武漢包機返台1台商確診「同機246人已隔離」　陳時中：全數採檢病毒

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

首批武漢台商昨（3）日深夜返抵台灣，其中3人有症狀被收治負壓隔離病房，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）晚緊急召開記者會宣布，其中一名有發燒的50多歲男性台商確診，談話間2度難忍情緒落淚。至於同機246人，陳時中也強調，已經做好相關規劃，返台者全數進行採檢，一旦有結果會對外界報告。

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▲武漢台商撤僑專機3日深夜抵台，1台商發燒確診罹患武漢肺炎。（圖／記者李毓康攝）

中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，第一批自中國大陸武漢返台台商共247人已於昨天深夜抵達，於今日凌晨3點完成入境檢疫程序，其中2人有呼吸道症狀、1人發燒，3人直接後送收治負壓隔離病房，另有1幼童腹痛(由1名家長陪同)，經就醫評估無須收治負壓隔離病房，已與其他人一同送往國內3處檢疫場所，並於上午6點20分全數安置完畢。

陳時中晚間記者會表示，3名收治負壓隔離病房的武漢台商，第一個時間都有做檢查，其中2位陰性，1位是陽性發燒病人，目前燒已經退了，但在檢查中呈現陽性，確診感染武漢肺炎。

▲武漢撤僑包機，1台商經確認判定為武漢肺炎確診病例。（圖／記者陳以昇攝）

對於這樣的檢驗結果，陳時中不禁嘆氣表示，會決定把武漢台商接回來，就是避免有病人留在武漢，在不好醫療環境中，可能喪失寶貴性命，雖然不希望有確診病人，但反過來想，變成可以救他一命，盡醫療最大的努力幫助他。

對於沮喪落淚，陳時中嘆了口氣，用顫抖的聲音表示「很抱歉，情緒管控沒有做好」。目前該名確診台商已經退燒，而針對昨天同班機來台的台商，他則表示，同班機回來的人都有透過鼻咽試紙檢查病毒，有結果會跟大家報告。