武漢肺炎升溫！蒙古禁我國足球隊入境　外交部：積極接洽釐清





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情全球持續升溫，我國台電足球隊近日擬赴蒙古參加比賽，也因此遭到對方禁止我國國人入境。對此，外交部發言人歐江安表示，外交部積極接洽釐清中。

有關我國台電足球隊擬赴蒙古參加比賽未能順利成行事，歐江安表示，外交部在獲報台電足球隊可能因蒙方防疫規定無法登機後，已立即接洽蒙國駐台代表釐清情況，另請我駐蒙古代表處積極接洽相關單位尋求進一步瞭解和說明。

歐江安指出，蒙古駐台代表處表示並未收到國內禁止台灣人民入境而需暫停核發我國人赴蒙簽證的禁令。此外，我駐蒙古代表處也積極透過雙邊管道持續與蒙古相關單位溝通協調，目前已獲得正面回應，蒙方也承諾將儘快完成通報移民、邊關等執法單位及航空公司的行政程序，一旦完成通報作業，會儘快回復我方。

歐江安強調，外交部將持續密切關注本案蒙方處理進度，並於第一時間更新相關資訊，以保障我國人權益。外交部也提醒如果國人規劃赴蒙古商旅，事前宜密切注意政府公告的資訊，並與航空公司保持密切聯繫。國人在當地如果遭遇急難需要協助，請撥打外交部急難救助電話0800-085-095或駐蒙古代表處緊急聯絡電話976-9909-1213，以獲得必要協助。

此外，孟加拉也傳出將台灣納入中國大陸的限制，拒發台灣簽證。對此，歐江安回應，外交部對此相當遺憾，也持續與孟加拉交涉，強調台灣非中華人民共和國的一部分，不該將台灣納入中國的措施對象，要求孟加拉盡速改正。