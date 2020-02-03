北市私幼一早排隊領「4萬7千片口罩」　園長嘆都買不到很恐慌

▲台北市政府針對下轄私立幼兒園發放幼童口罩。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

武漢肺炎疫情讓台灣不少人瘋搶口罩導致大缺貨，中央疫情指揮中心準備50萬片口罩發放給幼兒園。台北市教育局分2階段發放，今（3日）7點開始先讓私幼領取，湧入許多幼兒園代表排隊。有園長說現在不管健不健康，只要入園就要戴，且今天這麼早來就是怕恐慌，因為現在真的很多人都買不到。

兒童口罩第1階段配送對象為已開學的私立幼兒園，北市教育局今7點至10點發。教育局主秘陳素慧表示，北市私幼534間，每50-60人配送1盒備用兒童口罩（50片裝），共有934盒，約近4萬7千片，但這只是供備用，如有發燒、咳嗽等情況再使用，並不是每位孩童發1片。

請繼續往下閱讀...

▲▼一早7點便有大批幼兒園業者前來請領口罩。（圖／記者湯興漢攝）



萬華某間幼兒園園長說，除SARS外，是第一次這樣發口罩，這麼早來是怕恐慌，因為一般市民都買不到口罩，幼兒園也很難買到，平常也只備2、3盒，並說希望教育局也能針對老師部分提供口罩。有幼兒園表示，其實家長都會自備，小朋友書包通常也至少會有1個口罩，目前考量小朋友體質較弱，規定不管身體健不健康，只要進入幼兒園就一定要要戴口罩。

不少幼兒園受訪則說，雖然現在有口罩可領，但後續還是會擔心數量不夠。陳素慧說，現在口罩都由中央統一發放，相關問題會再反映。教育局表示，第2階段公立幼兒園發放部分，中央預計6日會發放，北市有149間，屆時會再會比照今天模式開放領取。

▲有園長擔心口罩還是會不夠用。（圖／記者湯興漢攝）