「病毒不分種族、膚色、族群」　游錫堃：譚德塞應該道歉

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／Facebook／世界衛生組織）



記者林銘翰／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞於台灣時間8日晚間11點多在WHO例行記者會上首度公開點名台灣，直指最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣。對此，立法院長游錫堃9日表示，譚德塞應該要正式道歉，並專心致志於防疫工作，病毒不會分種族、膚色、族群，全世界都應該團結起來，共同打贏這場艱難的仗。

譚德塞在台灣時間8日晚間11點多舉行的例行記者會上，回覆各國記者提問，他先是按照慣例報告新冠肺炎（COVID-19）的疫情狀況，交代WHO在首例病例爆發以來的100天做了多少努力。

不過對於外界近期的批評，譚德塞也首次在記者會上公開點名台灣，不僅連講3次就是台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，更表示最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）



游錫堃9日表示，譚德塞指控台灣在國際上對他發動歧視攻擊言論，這樣的說法實在令人搖頭不已。

游錫堃指出，來自中國大陸的新冠肺炎肆虐全球，WHO不僅對台灣在第一時間所發出的警示置之不理，甚至還配合中國大陸隱匿疫情，造成全球百萬人傷亡。同時，台灣在抗疫與防疫上盡心盡力，不僅成為國際表率，更主動伸出援手幫助其他國家，雖未加入WHO，但仍全力盡一份力量。

游錫堃認為，台灣被譽為「華人民主燈塔」，正是因為台灣擁有多元、自由、包容、團結的價值，才有今天的成就。

游錫堃呼籲，譚德塞應該要正式道歉，並專心致志於防疫工作，並強調病毒不會分種族、膚色、族群，全世界都應該團結起來，共同打贏這場艱難的仗。

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