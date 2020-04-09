「這次世界需要台灣不是譚德塞」　民眾黨支持外交部全力反擊

▲WHO世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／取自WHO）

記者陳家祥／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上痛罵台灣3分鐘，直指台灣對她進行種族歧視、人身攻擊，掀起輿論一片撻伐。對此，台灣民眾黨表示嚴厲譴責，支持外交部全力反擊，「這一次，世界需要台灣，而不是譚德塞」。

民眾黨指出，台灣是多元開放的海洋國家，文化薈萃與對民主自由的尊重，創造了我國今日強大的軟實力。以防疫實力大放異彩的我們，正全力展現我們的驕傲與勇氣，絕不可能在緊要關頭，以種族歧視言論做出人身攻擊。不論譚德塞是未經查證、輕信謠言，抑或是憑空捏造惡意批評，都再次損害WHO的威信，我們對此感到相當遺憾。

民眾黨說，全球疫情延燒，不分你我、國籍、人種，我們的家人與摯愛正受疾病威脅，甚至離我們而去。譚德塞主張「團結」、「不要泛政治化」，卻以種族問題挑起不存在的爭端，不僅不面對自己的失職，反而利用自己的標籤偽裝成弱勢，大規模情緒勒索整個地球，完全在打臉自己。

「在此，我們支持外交部全力反擊。」民眾黨表示，譚德塞應立即向台灣鄭重道歉。不過，我們也要反過來感謝譚德塞，國際記者會上一番荒謬的言論，對比於台灣傲人的防疫成績，反倒向全球宣傳了台灣的實力──我們有能力，為全人類的未來貢獻一己之力，「這一次，世界需要台灣，而不是譚德塞」。

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