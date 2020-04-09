藥局爆人龍！網開酸「不會預購？」　家長排2小時：兒童的只能現排

▲今天各地藥局大排長龍。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

口罩14天9片開賣首日，各地藥局出現排隊人潮，而網上各種嘲諷聲浪四起，許多人認為，明明能預購口罩，不解為何「這麼愛排」。對此，有家長站出來反駁，表示現階段兒童口罩只能現排，同時也心累喊話，「拜託趕快讓兒童口罩開放預購！」

一名母親在爆怨公社大吐苦水，「為什麼今天藥局人都那麼多阿，而且小孩的好幾間沒有，一堆人都在那邊App很方便什麼的，但是你們知道嗎？兒童口罩只能現排。」

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等待2小時的她好不容易前進到門口，過程中除了目睹別人插隊，還得忍受周圍長輩不斷抱怨，「人多」、「腳痠」、「太久」、「會不會買不到」、「可以帶幾張健保卡買幾人份」，或是有民眾「超出扣打了」，其他人幫忙分攤。

▲目前僅提供預購成人口罩。（圖／翻攝自爆怨公社）

原po不禁感嘆，「身為媽媽的我真的很心塞，拜託趕快讓兒童口罩網路預購好嗎？要上班的媽媽真的沒辦法一直這樣搞。」

而網友們也紛紛回應，「我剛剛想去買，騎車路過4間藥局都很多人排隊，果斷放棄回來了，看看明天人會不會少一點」、「我打算過幾天再去買兒童的，剛開始這幾天一定很多人搶先」、「希望兒童口罩也能網路預購+1」、「我今天排隊排了2小時15分鐘，沒有兒童...只好買大人」、「第一天肯定像是猛虎出籠一樣，緩個幾天去買應該比較好買」。