　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抗武漢肺炎誰做的好？　謝長廷點名北韓…關鍵是「防疫唯快不破」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,空姐,出入境管理,停飛。（圖／記者周宸亘攝）

▲機場工作人員戴口罩防疫。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡文鈴／台北報導

武漢肺炎疫情尚未控制，不少國家陸續宣布禁止中國航班入境，避免病毒擴散。對此，駐日代表謝長廷被問到台日防疫誰做的好？他認為「防疫唯快不破」，也指出北韓在第一時間拒絕中國旅客，因此阻斷病毒擴散。

謝長廷2日在臉書發文表示，武漢疫情發生後，第一個也是最早拒絕中國旅客的國家是北韓，在春節前的1月22日就封閉中韓邊境，拒絕中國觀光客入境，連帶其他外國觀光客也禁止，徹底阻斷病毒流入可能性，北韓迄今沒有新型肺炎的確診病例；而俄羅斯也在農歷春節前就勸導不要去中國旅行、並取消許多直航的飛機班次，一直到1月31日才有二個確診病例，都是中國籍，目前更加強切斷中俄邊境的交通聯結。

謝長廷說，這兩個國家都是中國的好朋友，北韓依賴中國很深，醫療水準不如台日，「但決策迅速，防疫如打戰，保護自己國人為優先，不講客氣也不講人情，所以短期內能控制疫情不擴大。」

而台灣防疫部分，謝長廷認為，台灣有SARS的慘痛經驗，台灣政府和民間反應都比較快，目前確診病例10名，並成功分離出病毒，相關單位也在趕制試劑，表現算很不錯，也許對世界防疫會有更大貢獻，值得肯定。

謝長廷提到，雖然政府1月25日開始禁止大陸人士來台觀光，但有數千人已經入境的大陸觀光客到1月底前仍未離開台灣，通報的疑似病例中有多少是確定感染，未來10天就會有答案。如疫情得到控制沒有擴散，那我們的效率和水準可以成為世界典範。

日本防疫部分，謝長廷認為日本這次禁止中國觀光客的政策較緩鬆，現在已經有20個病例，是中國以外的亞洲地區最高。他提到，日本在農曆春節期間的觀光客主要是以中國人為主，上百萬的中國觀光客湧入，當然是商機，民意不得不考慮，但付出某一定程度的代價是必然的，至於多少代價？春節假期過後的未來10天也是關鍵。

謝長廷也說，日本春節這一波觀光潮及接回五百多名日僑的過程，令旁觀者揑冷汗，但日本處理的井然有序，而且國民的衛生習慣良好，對於政府政策的配合度高，商家每小時消毒擦拭的畫面處處可見，希望疫情會因此控制。

其他人也看了這些...

► 影／這3種人務必戴口罩！抗SARS專家：健康民眾不需要戴　最有效預防方法曝光
► 侯友宜連跑2小時「買不到口罩」　提3點質疑：中央配送標準是什麼？
► 6元口罩何處買？實測台北14間超商、藥妝店都沒貨　店員曝進貨數量

相關新聞...

► 重覆排隊買口罩怎管？經濟部回應了　王美花：夠就好別囤積！不是出門都要戴
► 經濟部口罩配送一再延後、到貨又被掃光　民怨：都買不到
► 國防部加入支援「口罩日產400萬→1000萬片」　62條產線最快速度上線

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
柯文哲說溜嘴台北隔離地！疫情中心「要辦他了」？執行官正面回應
跟進防武漢肺炎！世新大學宣布「開學延後至3月2日」
「林口阿姨」發口罩附酒精！1小時內掃光　上百居民排爆淚謝
澳網／喬帥5盤大戰衛冕成功　收第17座大滿貫冠軍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

抗武漢肺炎誰做的好？　謝長廷點名北韓…關鍵是「防疫唯快不破」

中小學「寒假輔導」停課？　北市府：明天開會統一規定

影／柯文哲曝安置地點　黃珊珊：有必要公開透明　市民應有知的權利

爆料安置地點不道歉　柯文哲：我會檢討，要被抓去關了是不是？

寒假延長防疫武漢肺炎　蘇貞昌：不容許孩子有任何閃失

影／亂爆隔離地點遭陳時中嗆處置　柯文哲「喔」一下冷回6個字

武漢肺炎延開學！家長可請「14天防疫假」　勞動部：不得扣全勤

郝龍斌：多國支持台灣加入WHO　北京應放下政治成見

一天100萬個口罩不夠用！柯文哲喊話中央：要管制就應公開透明

影／新北市全面嚴查！侯友宜：抓到口罩酒精囤貨、哄抬物價絕不寬貸

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

抗武漢肺炎誰做的好？　謝長廷點名北韓…關鍵是「防疫唯快不破」

中小學「寒假輔導」停課？　北市府：明天開會統一規定

影／柯文哲曝安置地點　黃珊珊：有必要公開透明　市民應有知的權利

爆料安置地點不道歉　柯文哲：我會檢討，要被抓去關了是不是？

寒假延長防疫武漢肺炎　蘇貞昌：不容許孩子有任何閃失

影／亂爆隔離地點遭陳時中嗆處置　柯文哲「喔」一下冷回6個字

武漢肺炎延開學！家長可請「14天防疫假」　勞動部：不得扣全勤

郝龍斌：多國支持台灣加入WHO　北京應放下政治成見

一天100萬個口罩不夠用！柯文哲喊話中央：要管制就應公開透明

影／新北市全面嚴查！侯友宜：抓到口罩酒精囤貨、哄抬物價絕不寬貸

《聲林》馮玟璇「硬起來」　新歌《撿到槍》MV上架一連串RAP超帥！

網搜「寒冬卸妝好物」　30秒讓殘妝清潔溜溜

比照新加坡用身分證發口罩？　指揮中心：「實名制」研議中

澳網／喬科維奇奪冠再穿KB外套　緬懷Kobe：提醒我們多陪家人

搞定12星座女妙招曝！　牡羊摩羯「聽到指令就會乖」唐綺陽：喜歡有個性的人

抗武漢肺炎誰做的好？　謝長廷點名北韓…關鍵是「防疫唯快不破」

從監視器驚見「文鳥布偶多2隻」　拉近一看被「白湯圓」萌翻

8院校開學日程一覽！世新大學跟了「3月2日開學」…彈性措施出爐

秀英坦白6年前認愛鄭敬淏前晚「比出道緊張」：我以為世界要毀滅了

擠額頭痘痘「腫成大麵龜」掛急診！「危險三角」亂擠恐致腦炎

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

亂爆隔離地點　柯冷回6個字

快訊／吳釗燮：台灣不是中華人民共和國的一部分

侯友宜連跑2小時也「買不到口罩」

罷免黃捷首階達標！負責人：大家氣憤罷韓團體

3種人務必戴口罩　專家：健康者不用

爆安置地點　柯：要被抓去關了？

家長請14天防疫假！勞動部：不得扣全勤

快訊／吳釗燮怒嗆世衛幹部：活在平行時空？是在哈囉？

義大利同意華航派機　外交部明開記者會

武漢台商安置何處？　柯P爆：陽明山

把「賴品妤」看成「賴士葆」？立法院長選票曝光

外交部：台灣民眾並未被以色列管制入境

LIVE／吳釗燮說明義、越停航事件

湖南邵陽爆H5N1高致病性禽流感　

更多熱門

相關新聞

8院校開學日程一覽！世新也跟進了

8院校開學日程一覽！世新也跟進了

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）的疫情不斷傳出，台灣不少大學因此延後開學時間。根據最新消息，世新大學2日晚間正式宣布，開學時間延後為3月2日，成為全台第八所延後開學的大學。

世新大學宣布：開學延後至3月2日

世新大學宣布：開學延後至3月2日

受武漢肺炎影響　夢想家調整賽程

受武漢肺炎影響　夢想家調整賽程

應召站防肺炎　主打小姐沒發燒拒親嘴

應召站防肺炎　主打小姐沒發燒拒親嘴

14天大陸旅遊禁探病、照護員禁上班2周

14天大陸旅遊禁探病、照護員禁上班2周

關鍵字：

謝長廷武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

教育部宣布高中以下延至2/25開學

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

劇組爆沒消毒防疫！　5演員突「集體中鏢病倒」

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

飛飛翔翔「戴口罩」現身彰化！

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

即／落跑男女爽躲15天　北檢從嚴偵辦

陳艾琳看履歷火大截圖PO網！

他怒「好市多自囤口罩」！網光速留言洗爆

更多

最夯影音

更多
好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面