抗武漢肺炎誰做的好？　謝長廷點名北韓…關鍵是「防疫唯快不破」

▲機場工作人員戴口罩防疫。（圖／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

武漢肺炎疫情尚未控制，不少國家陸續宣布禁止中國航班入境，避免病毒擴散。對此，駐日代表謝長廷被問到台日防疫誰做的好？他認為「防疫唯快不破」，也指出北韓在第一時間拒絕中國旅客，因此阻斷病毒擴散。

謝長廷2日在臉書發文表示，武漢疫情發生後，第一個也是最早拒絕中國旅客的國家是北韓，在春節前的1月22日就封閉中韓邊境，拒絕中國觀光客入境，連帶其他外國觀光客也禁止，徹底阻斷病毒流入可能性，北韓迄今沒有新型肺炎的確診病例；而俄羅斯也在農歷春節前就勸導不要去中國旅行、並取消許多直航的飛機班次，一直到1月31日才有二個確診病例，都是中國籍，目前更加強切斷中俄邊境的交通聯結。

謝長廷說，這兩個國家都是中國的好朋友，北韓依賴中國很深，醫療水準不如台日，「但決策迅速，防疫如打戰，保護自己國人為優先，不講客氣也不講人情，所以短期內能控制疫情不擴大。」

而台灣防疫部分，謝長廷認為，台灣有SARS的慘痛經驗，台灣政府和民間反應都比較快，目前確診病例10名，並成功分離出病毒，相關單位也在趕制試劑，表現算很不錯，也許對世界防疫會有更大貢獻，值得肯定。

謝長廷提到，雖然政府1月25日開始禁止大陸人士來台觀光，但有數千人已經入境的大陸觀光客到1月底前仍未離開台灣，通報的疑似病例中有多少是確定感染，未來10天就會有答案。如疫情得到控制沒有擴散，那我們的效率和水準可以成為世界典範。

日本防疫部分，謝長廷認為日本這次禁止中國觀光客的政策較緩鬆，現在已經有20個病例，是中國以外的亞洲地區最高。他提到，日本在農曆春節期間的觀光客主要是以中國人為主，上百萬的中國觀光客湧入，當然是商機，民意不得不考慮，但付出某一定程度的代價是必然的，至於多少代價？春節假期過後的未來10天也是關鍵。

謝長廷也說，日本春節這一波觀光潮及接回五百多名日僑的過程，令旁觀者揑冷汗，但日本處理的井然有序，而且國民的衛生習慣良好，對於政府政策的配合度高，商家每小時消毒擦拭的畫面處處可見，希望疫情會因此控制。

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