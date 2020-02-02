　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

興建超神速！「雷神山醫院」已完成65%　 「火神山醫院」3日正式啟用

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自中新社短視頻）

▲繼火神山施工完成即將啟用，雷神山的醫院的總體施工度也已過半。（圖／翻攝自中新社短視頻

記者黃心瑀／綜合報導

武漢肺炎疫情狂燒，目前中國確診病例已達14457例，死亡為304例。為了有效應對相關疫情，湖北武漢正在趕工興建「火神山」和「雷神山」2間醫院；最新消息指出，目前「雷神山醫院」的總體完成度已經來到65%，再過不久就能落成。

武漢市新型肺炎防控指揮部於1月23日時宣布，將在武漢蔡甸和江夏兩處同時開工，建設火神山及雷神山2間醫院，其中約有1000個床位的火神山醫院將在3日時正式收治病人，而約有1500個床位的雷神山醫院則是預計在6日時開始接收病人。

綜合陸媒報導，截至2月1日12點，由武漢底產組織實施，中建三局承建的「雷神山醫院」整體完成度已達65%，速度相當的快；目前已知隔離區部分已經完成60%，原定3300間的集裝箱也已經有2530間抵達，土建工程部分完成60%，隔離病房的場地平整、溝槽開挖、管線預埋及回填、主管道面層澆置非溝槽區PE膜施工已全部完成。

溝槽區PE膜的部分已完成90%、條型基礎施工完成95%、汙水處理站底板混凝土澆築、醫技樓基礎底板混凝土澆築皆已完成，鋼構立柱安裝則完成40%；現場也已完成集裝箱吊裝310間，並開始進行房間內管線安裝。此外，醫護人員生活區域部分也已經有80%的完成度，398間生活區的K板房全部抵達，所有建築的主體結構全部完成，皆進入安裝、施工部分。

ET快訊
基隆市府開第一槍！高中以下課輔、返校日取消
這家超商「自開口罩產線」！釋出自有品牌56萬個　每人未限3片
湖北疫情中心證實：武漢肺炎病毒與「蝙蝠」序列一致性達96％
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

僅5人參加！新人婚禮「只花10分鐘」　醫生新郎秒回第一線抗疫

抵菲律賓卻無法下飛機！25名陸、港旅客被困機艙2小時　港男：措施太急

電腦老師上課「直接摸9女學生胸部」…孩子媽氣炸：想打到他半身不遂！

快訊／湖北疫情中心最新發現！初篩有「3種藥物」能抑制武漢肺炎病毒

抽完「生死簽」馬上離職！3醫院護士「請病假」拒出勤　港6700醫護挺罷工

快訊／湖北疫情中心證實：武漢肺炎病毒與「蝙蝠」序列一致性達96%

興建超神速！「雷神山醫院」已完成65%　 「火神山醫院」3日正式啟用

僅5人參加！新人婚禮「只花10分鐘」　醫生新郎秒回第一線抗疫

抵菲律賓卻無法下飛機！25名陸、港旅客被困機艙2小時　港男：措施太急

電腦老師上課「直接摸9女學生胸部」…孩子媽氣炸：想打到他半身不遂！

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

快訊／湖北疫情中心最新發現！初篩有「3種藥物」能抑制武漢肺炎病毒

抽完「生死簽」馬上離職！3醫院護士「請病假」拒出勤　港6700醫護挺罷工

快訊／湖北疫情中心證實：武漢肺炎病毒與「蝙蝠」序列一致性達96%

興建超神速！「雷神山醫院」已完成65%　 「火神山醫院」3日正式啟用

僅5人參加！新人婚禮「只花10分鐘」　醫生新郎秒回第一線抗疫

抵菲律賓卻無法下飛機！25名陸、港旅客被困機艙2小時　港男：措施太急

電腦老師上課「直接摸9女學生胸部」…孩子媽氣炸：想打到他半身不遂！

防陸股明日開盤暴跌！　人行釋出「1.2兆人民幣」維護流動性

溫州現場／全路口站崗量體溫、掛紅布條　台商：已做好心理準備

新型冠狀病毒能透過糞便傳播！　鍾南山證實：要重視這問題

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

大陸熱門新聞

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

捐贈物達37億元！醫院只有3000篇口罩　紅十字會：痛心

淪第二大疫區！溫州今凌晨封城

江西43男染武漢肺炎...傳染15名醫護人員

40歲男染武漢肺炎...只因樓下房客是病患

肌肉女醫抗武漢肺炎　照片瘋傳

獨／滯武漢確診台商老婆、岳母也中

武漢肺炎病毒與蝙蝠序列96%一致

湖北黃岡337幹部遭處分　

武漢肺炎確診患者「大便裡有活病毒」

母疑武漢肺炎過世　女兒跟著殯儀車慟哭

一天新增45死　大陸武漢肺炎304死、1.44萬人確診

快訊／476名滯武漢台人想回家！武漢市回應了

深入武漢採訪　記者發燒爸媽染病

更多熱門

相關新聞

口罩仍缺　指揮中心：實名制研議中

口罩仍缺　指揮中心：實名制研議中

因應武漢肺炎帶來口罩荒，政府先是祭出徵購令及限購令，盼人人都買得到、避免囤積，無奈口罩仍是一到貨就被搶購一空。指揮中心今天坦言實施實名制是可能解方，細節還在研議中。

抗武漢肺炎誰做的好？謝長廷點出關鍵

抗武漢肺炎誰做的好？謝長廷點出關鍵

8院校開學日程一覽！世新也跟進了

8院校開學日程一覽！世新也跟進了

世新大學宣布：開學延後至3月2日

世新大學宣布：開學延後至3月2日

受武漢肺炎影響　夢想家調整賽程

受武漢肺炎影響　夢想家調整賽程

關鍵字：

雷神山醫院火神山醫院武漢肺炎武漢中國新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

教育部宣布高中以下延至2/25開學

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

劇組爆沒消毒防疫！　5演員突「集體中鏢病倒」

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

飛飛翔翔「戴口罩」現身彰化！

工人爸下班繼續跑外送！　國三兒IG卻讓他心碎

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

陳艾琳看履歷火大截圖PO網！

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

戲精貓好委屈　阿嬤著急指責孫女

快訊／中央疫情中心20：00緊急召開記者會

更多

最夯影音

更多
好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面