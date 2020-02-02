興建超神速！「雷神山醫院」已完成65%　 「火神山醫院」3日正式啟用

▲繼火神山施工完成即將啟用，雷神山的醫院的總體施工度也已過半。（圖／翻攝自中新社短視頻）

記者黃心瑀／綜合報導

武漢肺炎疫情狂燒，目前中國確診病例已達14457例，死亡為304例。為了有效應對相關疫情，湖北武漢正在趕工興建「火神山」和「雷神山」2間醫院；最新消息指出，目前「雷神山醫院」的總體完成度已經來到65%，再過不久就能落成。

武漢市新型肺炎防控指揮部於1月23日時宣布，將在武漢蔡甸和江夏兩處同時開工，建設火神山及雷神山2間醫院，其中約有1000個床位的火神山醫院將在3日時正式收治病人，而約有1500個床位的雷神山醫院則是預計在6日時開始接收病人。

綜合陸媒報導，截至2月1日12點，由武漢底產組織實施，中建三局承建的「雷神山醫院」整體完成度已達65%，速度相當的快；目前已知隔離區部分已經完成60%，原定3300間的集裝箱也已經有2530間抵達，土建工程部分完成60%，隔離病房的場地平整、溝槽開挖、管線預埋及回填、主管道面層澆置非溝槽區PE膜施工已全部完成。

溝槽區PE膜的部分已完成90%、條型基礎施工完成95%、汙水處理站底板混凝土澆築、醫技樓基礎底板混凝土澆築皆已完成，鋼構立柱安裝則完成40%；現場也已完成集裝箱吊裝310間，並開始進行房間內管線安裝。此外，醫護人員生活區域部分也已經有80%的完成度，398間生活區的K板房全部抵達，所有建築的主體結構全部完成，皆進入安裝、施工部分。