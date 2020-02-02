快訊／湖北疫情中心證實：武漢肺炎病毒與「蝙蝠」序列一致性達96%

▲動物溯源研究證實，新型冠狀病毒與蝙蝠的序列一致性高達96%。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續蔓延，2日在湖北省召開的疫情記者會上，湖北科技廳長王煒透露，動物溯源研究證實，新型冠狀病毒使用與SARS冠狀病毒相同的細胞進入受體，研究發現，新型冠狀病毒與一種蝙蝠的冠狀病毒序列一致性高達96%。

事實上，中國科學院武漢病毒研究所石正麗團隊日前曾在bioRxiv預印版平台上發表文章，聲稱新型冠狀病毒nCoV-2019與一種蝙蝠中的冠狀病毒的序列一致性高達96%。2003年SARS爆發後，很多急性呼吸綜合徵相關的冠狀病毒（severe acute respiratory syndrome related coronaviruses (SARSr-CoV)）在天然宿主「蝙蝠」中被發現，且過去的研究顯示，其中一些SARSr-CoV具有感染人的潛力。

▲湖北疫情中心證實：新型冠狀病毒使用與SARS冠狀病毒相同的細胞進入受體。（圖／新華社）



文章中，石正麗團隊指出，這次在武漢發現的新型冠狀病毒nCoV-2019，導致這次流行病的爆發。團隊從5名病人體內獲得了該病毒的全基因組，這5例基因組基本上一致，與SARS-CoV的序列一致性達79.5%。重要的是，nCoV-2019與一種蝙蝠中的冠狀病毒的序列一致性高達96%。

團隊再經過對其保守的7個非結構蛋白進行對比，發現nCoV-2019屬於SARSr-CoV，另外，nCoV-2019進入細胞的受體與SARS-CoV一樣，均為ACE2。

石正麗團隊2017年11月也曾在PLos Pathgens雜誌上發表文章，指經過對雲南某一山洞中的「馬蹄蝠」做連續5年的樣品蒐集，發現了蝙蝠中的SARS相關病毒（SARSr virus）是人淚SARS病毒始祖的更直接證據。石正麗也曾在《一席》的演講中說，蝙蝠才是SARS的元兇，果子狸則是人類感染SARS病毒的直接來源。

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