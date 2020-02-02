買不到別慌！　醫師認證：口罩「消毒後」可重複使用

▲台南市教育局表示，一般健康的學生無須配戴口罩，除非健康學生自主決定戴口罩，否則不宜硬性規定所有學生戴口罩。（圖／記者林悅翻攝）



中央社

為做好對武漢肺炎的自我防護，近日口罩一片難求，醫師建議，若沒有明顯結構損壞或被污染疑慮，一般民眾戴4至6小時的口罩，可經消毒後重複使用。

因應武漢肺炎，民眾準備口罩自我防護，但也出現坊間口罩供不應求的情況，泌尿科醫師陳偉寶於臉書上發文指出，使用過的口罩也有復活的方法，但僅限同一個人使用。

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陳偉寶指出，將使用過的口罩平放，正反面各用紫外線燈照射約半小時即可；一般家中若沒有醫學用的紫外線燈，可以用一般烘碗機裡面的紫外線燈，照射以後的口罩放在乾淨乾燥的環境中，靜置3天以上即可。

陳偉寶提醒，不要用電鍋蒸氣消毒，水會把紙糊掉；另外如遇到大量的飛沫口水、口罩被弄濕、進出極高風險的場所，如病房等等，口罩就要捨棄，不能重複使用。

長庚紀念醫院林口醫學中心內科部感染醫學科教授級主治醫師黃景泰表示，如果沒有被污染的疑慮，沒有明顯結構的毀損，口罩應該不必立即丟棄；一般民眾就算戴4至6個小時，換新口罩的必要性應該很低。

黃景泰指出，有科學研究，消毒再用的口罩過濾效果確實比較差，但是其實差的程度有限，不需要強烈阻止再利用；可以考慮噴灑酒精消毒，表面噴一層酒精，對結構的毀損是有限的，也有一定的消毒效果。

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