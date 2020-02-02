彰化縣府全面備戰迎開學！各校成立防疫工作小組…力阻病毒入校園

▲彰化縣因應武漢肺炎疫情，開學前全面要求學校提升防疫整備工作。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

彰化縣為因應武漢肺炎疫情，開學前全面要求學校提升防疫整備工作，除讓各校成立防疫工作小組定期關心學生身體健康外，針對大型活動的舉辦也都要求校方審慎評估，希望透過各項防護措施，能成功守護學童的健康。

面對武漢疫情升溫，彰化縣政府目前要求各級學校必須於開學前成立防疫小組，召開因應措施會議，同時也提醒校方這段期間多利用簡訊、line預先發送防疫通知，告知家長及學生注意事項，及主動關心子女學生身體健康，另原定將辦理的課業輔導及各項大型學生活動，都需嚴加審慎評估，若維持辦理，切記務必安排於通風環境，減少在密閉空間進行。

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▲▼面對武漢肺炎疫情升溫，中小學校園將加強環境清潔、整備防疫物資。（示意圖／記者游芳男翻攝）

另針對清潔衛生管理部分，彰化縣政府表示，學校都會備妥適量的耳（額）溫槍、洗手液或肥皂及口罩以備不時之需，針對校園周邊環境及學生經常接觸的物品表面，都會使用漂白水擦拭以加強消毒，同時也強力要求入校人員皆務必配戴口罩。

同時縣府也提醒校方，開學應主動關心學生健康狀況，是否出現發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，課程中也將加強衛生教育宣導，教導學生妥善處理口鼻分泌物等，及儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，倘若學生有出現武漢肺炎類似症狀患者，必須安置於單獨空間，直到離校。

最後彰縣府再表示，一旦發現疑似感染新型冠狀病毒的學生，校方務必立即通報衛生局或撥打1922協助轉診，如有其他突發群聚疫情，也應依規定通知教育處及衛生局處理，並迅速至「教育部校園安全通報網」進行校安通報，希望透過上述相關防疫措施，能守護住縣內學童健康。

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