武漢肺炎爆本土感染！彰基貫徹防疫…進出醫院分4時段門禁管制

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

因應武漢肺炎疫情升溫，彰化基督教醫院貫徹彰化縣政府防疫政策，28日起落實進出院區全面需強制戴口罩，若不配合者將依法開罰，同時也提醒這兩周有到過大陸的訪客或患者務必主動告知醫護人員旅遊史，為防疫做最完善的準備。而針對各項防疫措施，民眾皆表示願意配合，認為這些都是非常必要且良好的作法。

▲彰化基督教醫院因應武漢肺炎疫情升溫，針對進出醫院的患者及訪客進行體溫監控等管制。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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由於武漢肺炎國內通報數增多，為及早發現可能個案以及降低院內交互感染風險，彰化基督教醫院開始於出入口進行門禁管制防疫政策，每天早上6點至晚上10點會分成4個時段，各管制口都會有工作人員針對入院訪客或患者量體溫，同時也會檢查是否戴口罩，並確認近兩周內有無出國等旅遊史。

▲彰化基督教醫院因應武漢肺炎疫情升溫，針對進出醫院的患者及訪客進行體溫監控等管制。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基表示，有關體溫測量的部分目前都是使用額溫槍，31日起將會設置5台紅外線體溫偵測儀，在總院大廳、急診、兒童醫院大廳、中華院大廳、教研大廳使用，更方便監測出入醫院民眾的身體健康狀況。另有關強制配戴口罩的部分，因彰化縣政府已公告，若經醫院人員規勸仍不配合者，將會依《傳染病防治法》處最高1萬5千元的罰鍰，在此呼籲民眾維護自己和他人健康，配合執行。

針對各項防疫措施，民眾普遍認為這些都是很好且必要的方式，一方面既可以預防傳染病散播，另一方面還可以保護自己，對患者也是一層保護，總體來講對社會相當有助益。而彰基院長陳穆寬醫師則強調，除了進出醫院戴口罩外，民眾也可多加利用置於公共空間「酒精乾洗手」設施，勤洗手是降低飛沫接觸傳染的最有效的方法。

▲入院民眾普遍認為，以上各項防疫措施都是很好且必要的作法。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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