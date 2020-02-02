怒轟政府要付很大社會成本！家長：誰敢請防疫照顧假

▲疾管署說明武漢肺炎疫情。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

武漢肺炎疫情在持續升高，中央流行疫情指揮中心指揮官今（2日）宣布，為降低病毒在校園傳播機率宣布，高中以下延後開學2週至2月25日。指考日期不變，暑假則延到7月15日開始放。但家長團體狠批，該決策對很多家庭是超錯愕，根本晴天霹靂，原本只是口罩之亂，現在搞到好像疫情一發不可收拾。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，延後開學對學生跟家長影響很大，本來只是缺口罩，家長擔心學生沒口罩到校上課，焦慮不停，但防疫單位矛盾的是，一直向全民呼籲，沒有特別狀況是可以不用帶口罩，但現在似乎是為了緩解這樣憂心才延後開學。可是根據兒福法，12歲以下小孩是不能單獨留在家裡，根本是替要上班的家長增加麻煩。

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▲家長團體認為，2歲以下小孩是不能單獨留在家裡，延後開學是替要上班的家長增加麻煩。（圖／記者徐斌慎攝）



彭淑燕氣的表示，政府雖說家長可以請防疫照顧假，但企業真的會因為這樣一句就完全買單？況且很多企業文化讓許多勞工在工作狀態都是處於戰戰兢兢，要是誰敢請了，年底考績相對沒有請的人，是否有一定影響？

彭淑燕怒批，政府延後開學，沒有配套措施，尤其國三生接著還要面臨會考，跟大學生比，高中以下學生的自主學習還沒有很到位，如果沒有利用這些時間學習，會產生空窗期，連帶波及後續考試等狀況，還有相對弱勢的家庭。

彭淑燕認為，現在疫情在台灣還沒有這麼嚴重，此作法恐怕會引發家長恐懼感，好像疫情已經到無法控制地步，除非疫情有必要，否則政府這樣的決策要付出很大的社會成本，不如好好請學校做好健康管控好，都還比延後2週上課重要。

