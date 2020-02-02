學校延2周開學！公私幼兒園「一國兩制」　消息亂家長崩潰：孩子誰帶？

▲家長擔心孩子延後開學沒人照顧。（圖／本報資料照）



記者黃可昀／綜合報導

為了對抗武漢肺炎，教育部2日宣布高中以下延至2月25日開學，等於學生們可以多放2周寒假在家防疫，家長也能請防疫照顧假，但薪水是否正常發放得依公司規定。由於消息曝光後十分混亂，很多爸媽搞不清楚私立幼兒園是否跟著一起放，「有上班的家長要煩惱小孩給誰帶了」、「家長可以延後上班嗎？小孩沒人顧啊！」

請繼續往下閱讀...

▲雇主決定是否給薪，家長根本不敢請假。（圖／ETtoday臉書）



教育部長潘文忠宣布，高中以下學校統一延長寒假、縮短暑假，分別是2月25日開學、7月14日休業。消息曝光後，很多學生都嗨喊「寒假作業先收起來」，不過，家長們反而笑不出來，因為補習班、托兒所等安排全被打亂，延後開學的那2周，孩子該由誰來照顧？

對此，潘文忠指出，補習班、安親班或私幼本來就已經有在上課，所以他們「上課維持不變」，教育部跟指揮中心會特別關注防疫和監測。

潘文忠表示，如果家長有親自照顧的需求，可在2月11日至2月24日期間請防疫照顧假，雇主必須得准假，「給不給薪則要由公司決定」。爸媽們得知消息後紛紛在臉書抱怨，雖然法律規定雇主要准假，但請假這段期間很有可能沒薪水，等於2月就會少掉一半收入，對家庭來說是很大影響，「好困擾的決策啊，家長很痛苦耶，誰幫顧小孩啊」、「幼稚園2月月費都要繳錢了，到底搞甚麼看不懂」、「重點請假沒薪水，一樣2難呀！」

不過，也有人持不同看法，認為現階段應以防疫為優先考量，「到底是人命重要還是上學重要？」、「我比較想知道，罵的那些人，怎麼不罵『放寒暑假幹嘛！小孩誰顧！』寒暑假有工作的家長還不是要上班，小孩的照顧問題還不是要想辦法解決，那跟延後不延後有什麼差別！萬一自己小孩被傳染，只有自己家的小孩不能上學才麻煩吧。」

知名插畫家「菜朝」也火速畫出時下所有媽媽的崩潰反應，「媽媽撐住啊！一切都是為了大局！」並透露家裡小孩聽到開學延後也興奮地跳起來，但對他和不少爸媽來說，這簡直是個壞消息，「我已經在孩子們的歡呼聲中感到絕望」、「 哇嗚....加碼延長賽....辛苦了，健康第一啊」、「X的為何開工不延期？」

▼知名插畫家也崩潰。（圖／翻攝自菜朝臉書）



►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►生火了！連我媽都用到發光