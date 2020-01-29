彰縣爆武漢肺炎本土感染…首定進出醫院全面強制戴口罩！違者開罰1萬5千元

▲因應武漢肺炎，彰化縣政府28日起規定「進出醫院民眾全面強制戴口罩」。（圖／翻攝彰化縣衛生局官網）

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

因應武漢肺炎疫情升溫，彰化縣政府28日起規定民眾「進出醫院全面強制戴口罩」，不管是探病還是就醫，一旦進入醫院一律需配戴一般外科口罩，若經規勸後仍不配合者，將依違反「傳染病防治法」第36條，以同法第70條最高將可裁處新臺幣1萬5000元罰鍰。

依據中央流行疫情指揮中心公布，境外移入嚴重特殊傳染性肺炎，有持續擴大跡象，截至28日止目前國內疫情經確診病例再新增2例，台灣確定已達8例。彰化縣衛生局證實，最新個案是彰化一名50多歲已婚男性，被同住一屋簷下的妻子（第5例患者）感染，25日發病出現症狀，屬「家庭群聚感染」，期間接觸36人，目前在負壓病房隔離觀察中。

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又根據衛生福利部疾病管制署28日通報資料統計，目前國內新增52例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報578名個案，含8名確診、321名排除，餘隔離檢驗中（75名初驗陰性、其餘待檢驗）。而面對國內嚴峻的疫情，為確保醫院醫療照護人員及病人安全，彰化縣衛生局28日起開始強制執行「民眾出入醫院佩戴一般外科口罩」的規定，不配合者最高將可裁處新台幣1萬5000元罰鍰。

▲彰化縣長王惠美表示，彰化縣的防疫措施會同步升級以因應武漢肺炎疫情。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美表示，由於此一家庭群聚感染的發生，彰化縣的防疫措施將會同步升級因應，除了配合中央的防疫政策，在地方也會對縣內第一例個案所停留的場所，進行消毒作業，將該場所的員工進行自主健康管理14天。而針對口罩供應量疑不足的部分，王惠美也承諾，上班開工以後，物流中心會把所有的貨品一一送到末端的商店，請民眾不要恐慌，因目前中央是不讓口罩出口的，所以台灣的口罩生產量絕對足夠。

▲針對口罩供應量疑不足的部分，王惠美也保證絕對足夠，民眾勿恐慌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另據了解，台中也有多家醫院也已啟動防疫警戒措施，包括衛福部豐原醫院、中山醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫、亞洲大學附屬醫院、童綜合醫院等，都管控要戴口罩才能進出醫院，同時出入口也都會有專人量測體溫管控，又因應疫情，政府也呼籲民眾出入公共場合務必正確戴口罩，使口罩緊密貼合臉部，注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，並落實手部衛生。

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