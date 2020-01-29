　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰縣爆武漢肺炎本土感染…首定進出醫院全面強制戴口罩！違者開罰1萬5千元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼彰化武漢肺炎，強制進出醫院戴口罩。（圖／翻攝彰化縣衛生局官網）

▲因應武漢肺炎，彰化縣政府28日起規定「進出醫院民眾全面強制戴口罩」。（圖／翻攝彰化縣衛生局官網）

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

因應武漢肺炎疫情升溫，彰化縣政府28日起規定民眾「進出醫院全面強制戴口罩」，不管是探病還是就醫，一旦進入醫院一律需配戴一般外科口罩，若經規勸後仍不配合者，將依違反「傳染病防治法」第36條，以同法第70條最高將可裁處新臺幣1萬5000元罰鍰。

依據中央流行疫情指揮中心公布，境外移入嚴重特殊傳染性肺炎，有持續擴大跡象，截至28日止目前國內疫情經確診病例再新增2例，台灣確定已達8例。彰化縣衛生局證實，最新個案是彰化一名50多歲已婚男性，被同住一屋簷下的妻子（第5例患者）感染，25日發病出現症狀，屬「家庭群聚感染」，期間接觸36人，目前在負壓病房隔離觀察中。

請繼續往下閱讀...

又根據衛生福利部疾病管制署28日通報資料統計，目前國內新增52例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報578名個案，含8名確診、321名排除，餘隔離檢驗中（75名初驗陰性、其餘待檢驗）。而面對國內嚴峻的疫情，為確保醫院醫療照護人員及病人安全，彰化縣衛生局28日起開始強制執行「民眾出入醫院佩戴一般外科口罩」的規定，不配合者最高將可裁處新台幣1萬5000元罰鍰。

▲▼彰化縣長王惠美回應武漢肺炎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美表示，彰化縣的防疫措施會同步升級以因應武漢肺炎疫情。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美表示，由於此一家庭群聚感染的發生，彰化縣的防疫措施將會同步升級因應，除了配合中央的防疫政策，在地方也會對縣內第一例個案所停留的場所，進行消毒作業，將該場所的員工進行自主健康管理14天。而針對口罩供應量疑不足的部分，王惠美也承諾，上班開工以後，物流中心會把所有的貨品一一送到末端的商店，請民眾不要恐慌，因目前中央是不讓口罩出口的，所以台灣的口罩生產量絕對足夠。

▲▼王惠美承諾彰化口罩足夠。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲針對口罩供應量疑不足的部分，王惠美也保證絕對足夠，民眾勿恐慌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另據了解，台中也有多家醫院也已啟動防疫警戒措施，包括衛福部豐原醫院、中山醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫、亞洲大學附屬醫院、童綜合醫院等，都管控要戴口罩才能進出醫院，同時出入口也都會有專人量測體溫管控，又因應疫情，政府也呼籲民眾出入公共場合務必正確戴口罩，使口罩緊密貼合臉部，注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，並落實手部衛生。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
口罩難買嗎？實測10小時奔走雙北4大超商…缺貨機率出爐
寒流增強！北部7縣市「橙色警戒」　高雄以北急凍不到10℃
「南投陰陽交界地」驚見13歲妖童！連乩童都怕…張天師逼出黑血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初五收假「國五頭城-坪林」時速不足40公里　7地雷路段、最塞時間點揭曉

北大武山相隔15年再降瑞雪　林管處：追雪要做好禦寒防滑

口罩難買嗎？實測10小時奔走雙北4大超商…缺貨機率出爐

好想結婚！等朋友和工作都不需要你　你就想逃進婚姻了

「4種口罩」正確用法一次看！一鍵查「口罩身分證」　確認是否買到合格品

快訊／寒流增強！北部7縣市橙色警戒　高雄以北急凍不到10℃

彰縣爆武漢肺炎本土感染…首定進出醫院全面強制戴口罩！違者開罰1萬5千元

2000萬有人中了！　「超級紅包」刮刮樂幸運兒特徵曝光

架上還剩10幾包口罩！強運OL「沒買光」被親戚罵笨　萬人讚爆：妳是善良

蘋果旗艦店來台幕後推手！遠東第三代「混血王子」曝光　公主優雅吸睛

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

愛媽墳墓前高喊「小～朋～友」 5身影竄出飛奔等放飯萌暈網友

初五收假「國五頭城-坪林」時速不足40公里　7地雷路段、最塞時間點揭曉

北大武山相隔15年再降瑞雪　林管處：追雪要做好禦寒防滑

口罩難買嗎？實測10小時奔走雙北4大超商…缺貨機率出爐

好想結婚！等朋友和工作都不需要你　你就想逃進婚姻了

「4種口罩」正確用法一次看！一鍵查「口罩身分證」　確認是否買到合格品

快訊／寒流增強！北部7縣市橙色警戒　高雄以北急凍不到10℃

彰縣爆武漢肺炎本土感染…首定進出醫院全面強制戴口罩！違者開罰1萬5千元

2000萬有人中了！　「超級紅包」刮刮樂幸運兒特徵曝光

架上還剩10幾包口罩！強運OL「沒買光」被親戚罵笨　萬人讚爆：妳是善良

蘋果旗艦店來台幕後推手！遠東第三代「混血王子」曝光　公主優雅吸睛

太妍、輝人天籟唱進心坎裡！　2019洗耳朵兼淨化心靈KPOP Best5

川普公布「中東和平計畫」　以色列總理一旁微笑…巴勒斯坦暴怒回絕！

買房前後兩樣情！他同事痛批炒房、投資客　擁房後突「靜音」：改變太快了吧

已婚戀童癖闖朋友家！伸手亂摸8歲女童　還要她「舔棒棒糖」

引Kobe名言談國民黨　郝龍斌：我不是新生代…世代整合由我承擔

初五收假「國五頭城-坪林」時速不足40公里　7地雷路段、最塞時間點揭曉

差13天就退休！派出所長貪5萬…退俸打5折+蹲牢3年8月

北大武山相隔15年再降瑞雪　林管處：追雪要做好禦寒防滑

影／她準備前往武漢支援　丈夫車邊哭喊平安回來：1年家務我做

Kobe墜機現場「殘骸散落燒成灰」畫面曝光　法醫靠指紋辨識布萊恩遺體

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

生活熱門新聞

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

寒流連凍5天　最冷時間點出爐

快訊／台灣出現武漢肺炎本土病例！

台灣首例本土武漢肺炎！專家分析

車主掏「220張鈔票」繳費　他看傻

人妻回娘家吃飯！婆婆冷call「回來煮飯」

蘇花改整路霧燈伺候！賓士老鳥神調侃

壞人強抓大兒子！過世公公託夢：是我救的

寒流發威　「高雄以北急凍」不到8℃

武漢肺炎國內一天增3例！本土個案現蹤

武漢肺炎　誰需居家隔離一張表秒懂

居家隔離者每人一支手機「電子監控」

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

更多熱門

相關新聞

陸生po抗議信　要求教育部道歉

陸生po抗議信　要求教育部道歉

衛福部26日指出，自即日起暫緩陸生入台2週。對此陸生孫宇凡在臉書表示抗議，認為此舉預計會造成四大損失，包括「嚴重違背基本人權」等，並提出七項要求，其中要教育部以報紙和電視臺傳媒方式，向陸生公開道歉，以及在隔離期間確診該肺炎的陸生，「得到和臺灣本籍學生同等的全民健康保險標準予以醫治。」

美撤僑包機飛離武漢　240人將抵加州

美撤僑包機飛離武漢　240人將抵加州

誰最需戴口罩　陳建仁整理武漢肺炎懶人包

誰最需戴口罩　陳建仁整理武漢肺炎懶人包

武漢肺炎傳「無症狀感染者」　她沒發病5親友全中標

武漢肺炎傳「無症狀感染者」　她沒發病5親友全中標

鐘南山：武漢肺炎約10天達到高峰

鐘南山：武漢肺炎約10天達到高峰

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒彰化口罩醫院

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

Kobe直升機「時速近300公里」墜毀

上海妹子酸范瑋琪：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

台灣確診8例「通報地圖」出爐

陳建州力挺范瑋琪：願意認錯，是高尚的勇氣

陸客禁入境　機場睡整晚崩潰

藝人罵政府　陳柏惟：無知或無恥

金希澈內疚了！向太妍吐心聲：我沒本事當藝人

大陸口罩難買！于美人心軟「人溺己溺不應有分別」

丹麥報紙登「五星病毒旗」　中國要求道歉

獨／高雄夜市驚傳擄人　警方救援中

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

武漢肺炎肆虐照宴客…新人下秒被勸離

彰化50歲男子被妻感染　曾騎車外出

男大生刮中100萬頭獎！大喊：我中了

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面