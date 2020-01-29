彰化夫妻確診武漢肺炎本土感染　曾上街買菜觸36人...今全面消毒

▲彰化夫妻確診武漢肺炎，他們發病期間所到之處29日已全面消毒完畢。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

彰化縣衛生局28日證實，武漢肺炎最新個案是彰化1名50多歲已婚男性，被同住一屋簷下的妻子（第5例患者）感染，是家庭群聚感染，也是第一起本土病例。據了解，他們夫妻倆發病期間曾到過2個店家、1個菜市場購物，共計接觸36人，目前衛生局已督促該名患者曾經接觸停留的超市、賣場等場所業者全面完成清潔消毒作業，並追蹤員工自主健康管理情形。

中央流行疫情指揮中心27日公布國內第5例確診個案，為彰化1名50多歲女性，去年10月下旬曾赴大陸武漢工作，不料本月20日返台經查，經查確認感染武漢肺炎，疾管署28日晚間再證實，女子的丈夫也同樣遭受感染，除了是首個本土人傳人感染案例，也是國內第8個確診案例，研判是家庭群聚感染。

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▲▼彰化夫妻確診武漢肺炎，他們發病期間所到之處29日已全面消毒完畢。（圖／彰化縣衛生局提供）

據了解，該名年約50歲的男子，21日起跟返台妻子接觸，上午一度騎車出門，但接下來2天都待在家，24日出門購物，25日陪妻子到醫院就醫，中間夫妻倆還曾到過2個店家、1個菜市場，所幸菜市場下午人不多，又屬開放空間，目前已於28日晚由稽查人員現場監督進行清潔消毒作業，至29日凌晨1時，2家業者均已完成，並於凌晨5時許針對個案曾經過的傳統市場區域，提供攤商漂白水進行清消作業，總計完成17家。

衛生局強調，為落實防疫工作，已於第一時間要求超市及賣場每日進行販賣場所環境清潔消毒作業，並將上述業者及員工全部列為14天自主管理對象，至今共計列管19家業者，69位員工，已要求他們做好每日自主健康管理，未來將會持續追蹤員工健康情形，以達防疫網絡零缺口目的，在此也呼籲民眾勿過度恐慌。

▼彰化夫妻確診武漢肺炎，他們發病期間所到之處29日已全面消毒完畢。（圖／彰化縣衛生局提供）

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