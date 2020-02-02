武漢肺炎配2400支「手機監控」　指揮中心：今已配送2000支

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎疫情未停，中央疫情指揮中心1/26起推動居家隔離與居家檢疫政策，配送手機給隔離者。指揮中心表示，總共有2,400支手機，今日已經配送2,000支到衛政窗口，部分民眾今日可以拿到手機。

中央流行疫情指揮中心統計，昨（1）日國內新增89例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,007名個案，含10名確診、829名排除、餘隔離檢驗中（91名初驗陰性、其餘待檢驗）。

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指揮中心指揮官陳時中表示，目前10名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，10名確診個案接觸者總計486人，其中34人有症狀已通報（32例採驗陰性、2例檢驗中）。

而至於隔離者採用手機電子監測，包含有電話號碼、LINE ID，讓地方衛生局人員、民政里幹事等可以透過LINE視訊聯絡，隨時不定時每天聯繫回覆，也定位居住地點，一旦發現監測民眾距離居住地點較遠，就會發簡訊提醒，若有特殊情況、沒有回應時，警政單位就會前往瞭解。

陳時中強調，目前已備妥2,400支手機，今日已配送2,000隻。而對於隔離者不配合或找不到人，陳時中表示，會依照《傳染病防治法》處罰1-15萬元，若屢次不改或完全不見失聯，則可能公布姓名。