花百元買金紙贈9個最夯「小物」　天公爐爽繞三圈...信眾讚爆：黑色平安口罩　

記者吳奕靖／屏東報導

武漢肺炎在對岸流行，意外引發在台灣的「口罩之亂」，不少民眾搶購口罩，不過在屏東南州的「南意宮」，連續兩天免費送出6000個口罩給民眾，就連來參拜的香客，只要買金紙就送出3個1袋、總共3袋的口罩給信眾，讓信眾非常開心，甚至還拿著贈送的口罩到天公爐前過爐，信眾表示：「有神明加持，更心安」。

▲屏東縣南州鄉《南意宮》發送6000個口罩給民眾，購買金紙也送口罩，民眾稱:黑色平安罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

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屏東縣南州鄉米崙村一間奉祀吳府千歲的南意宮，選在1月31日以及2月1日發放免費口罩給民眾，每一個民眾限領一份，每一份當中總共有3個口罩，光是這兩天就總共發出2000份，也就是6000個口罩，消息一傳出立刻吸引大批當地民眾前來排隊領取，每個人都非常開心，宮主許文錐表示說：「因為最近大陸有武漢肺炎，就在恐慌時期，剛好有這個機緣有廠商贊助，利用這個機會來回饋地方」。

▲屏東縣南州鄉南意宮發送6000個口罩給民眾，購買金紙也送口罩，民眾稱:黑色平安罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲南意宮發送6000個口罩給民眾。（圖／記者吳奕靖攝）

▲6000個口罩，一袋3個 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過記者也發現在現場購買金紙時，廟方也贈送了3袋口罩，裡頭也是3個，總共是9個，廟方人員表示以前都是買金紙送糖果糕餅，現在就不用了，就也送口罩，民眾比較需要。而也有人會拿這3袋口罩到天公爐過火求平安，許文錐說信眾相信這樣會有雙重保護：「過一個金爐，或是經過王爺無形的加持保平安，人總是有這樣的心態」。

▲購買金紙也送口罩，民眾稱:黑色平安罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲購買金紙也送口罩，民眾稱:黑色平安罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲南意宮祭祀主神吳府王爺 。（圖／記者吳奕靖攝）