湖北台辦首度證實！　首批武漢台胞「200多人將先返台」

▲滯留在泰國的湖北旅客先前被接回武漢。（圖／翻攝自中新社）

記者劉亭／綜合報導

武漢台協今（2）日上午透露，滯留在武漢的400多位台灣人，近日可以搭乘包機返回。大陸官方2日下午首度證實，近日將協助安排首批200多名台胞乘民航包機從武漢返回台灣。目前，在鄂台胞中確診1人，疑似病例2人，均得到及時醫治。

根據「中新社」報導，湖北省台辦本著「兩岸一家親」的精神和高度重視台胞健康的宗旨，積極展開涉台工作，採取一系列措施，保障在湖北的台灣人正常生活，第一是台胞信息日報制度，聯繫每一位在武漢台胞，及時彙整每人的健康狀況、返鄉意願等。

二是組織台辦系統並指導各地台資企業協會，進行「一對一」服務，進行走訪或電話慰問，贈送口罩、消毒水等醫療防護物資，扎實做好在鄂台胞生活和醫療保障。三是向全湖北省台胞發出慰問信，感謝在鄂台胞為防控疫情所作付出和貢獻，希望在鄂台胞堅定信心，共度時艱。四是對有特殊困難請求的台胞，及時予以協助。

湖北省台辦了解台灣同胞希望返台的情狀，根據當地疫情防控工作，會和有關方面持續研判疫情形勢，認真評估防控風險，研究解決方法，連日來各項準備工作持續推進，近日將安排200多在湖北台灣人包機返回台灣。