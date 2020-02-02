「台灣入WHO」白宮連署破10萬！朱立倫籲北京即刻停止阻擋

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

武漢肺炎持續延燒，請願「台灣加入WHO」白宮連署已破10萬。對此，前新北市長朱立倫2日呼籲北京政府應正視大局，即刻停止杯葛，勿阻擋台灣加入WHO世衛組織。

朱立倫表示，「政治歸政治、防疫歸防疫」，這幾天他看到台灣航班一度無端受越南禁止入境，再加上全球疫情數字快速攀升，面臨如此疫情大敵，他必須告訴北京政府，應該放下過多的政治考量，讓台灣擁有足夠資訊，保護2300萬全體台灣人民健康安全。

朱立倫強調，不管兩岸有多少政治分歧，不管台灣換哪一黨執政，北京都不應該在世界衛生組織杯葛台灣，造成嚴重的防疫漏洞。

目前多國政要都已陸續表態台灣加入世衛組織，白宮請願也有超過十萬連署，朱立倫希望所有藍營人士，共同支持此一立場，增強台灣加入WHO的發聲力道。

朱立倫也提到，台灣有亞洲卓越的醫療與公衛經驗，在這種關鍵時刻一定幫的上忙。有過去SARS的前車之鑑，這次新冠肺炎蔓延，不能因北京的反對，再次被隔在世衛組織大門之外，而喪失最佳防疫機會。

針對朱立倫呼籲北京勿杯葛台灣參與WHO，黨內人士表示，國民黨不能沒有態度跟立場！國民黨敗選之後，若仍是處處顧忌北京想法，進退失據，將沒辦法獲得台灣人民的支持。

該人士強調，朱立倫開藍營第一槍，就看黨內是否能好好認清現況，並跟進呼籲北京勿以政治力介入防疫工作。