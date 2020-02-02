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高雄議員落選人臉書PO「免費發42000副口罩」　民眾來電：100萬跟你買！

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▲免費送口罩。（圖／記者翁進忠攝）

▲曾參選鳳山區市議員的張為盛，2日下午免費發送42000副口罩。（圖／記者翁進忠攝）

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

武漢肺炎造成人心惶惶，近期更引發「口罩之亂」，高雄市有一名張姓男子卻免費提供42000副口罩，且只送不賣，不過這件消息露出後，就有民眾打電話給張姓男子，表示願意以100萬元向他購買全部的口罩，不過被張姓男子拒絕。

▲免費送口罩。（圖／記者翁進忠攝）

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▲曾參選鳳山區市議員的張為盛，2日下午免費發送42000副口罩。（圖／記者翁進忠攝）

這名善心男子就是在2018年參選高雄市鳳山市議員的張為盛，雖然當時落選，不過辦公室卻留下大量文宣口罩。張為勝表示，這幾天發現很多民眾為了口罩搶破頭，大家人心惶惶，因此毅然決定免費分送口罩，並在1日透過個人臉書分享資訊。

▲免費送口罩。（圖／記者翁進忠攝）

▲民眾排隊領口罩。（圖／記者翁進忠攝）

張為勝表示，在消息露出後，大約接了300多通電話，甚至有民眾向他表示，「願意花100多萬向他購買42000副口罩」，初步打算一半分送，一半則是自用，不過張為盛卻說：「我已經在臉書公布了」，因此拒絕民眾的請求。

▲免費送口罩。（圖／記者翁進忠攝）

▲口罩數量太多發不完，志工到街上宣傳，請民眾來領口罩。（圖／記者翁進忠攝）

42000副口罩怎麼發？志工1日晚間就開始分裝，一個夾鏈袋裝2副口罩，預計有2萬多人可以拿到，領口罩之前，志工還貼心幫民眾用酒精消毒，排第一位的婦人表示：「現在口罩在超商、藥局都買不到，12點就來排了！」另有民眾說：「口罩都買不到，所以知道這有口罩就趕快來排」，還有一位媽媽也說：「都買不到兒童口罩，拿回去折一折、縫一縫就可以給小朋友用了。」

▲免費送口罩。（圖／記者翁進忠攝）

▲張為盛捐給五甲派出所1000副口罩。（圖／記者翁進忠攝）

原本排隊人龍一度有40公尺長，不過口罩數量似乎太龐大，志工發了將近2小時還沒發完，志工還到街上主動發放，張為盛則將1000副口罩搬到五甲派出所，並表示：「不夠再拿來」。

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