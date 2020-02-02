基隆哥「500片工廠囤積口罩免費發」　時間、地點曝光！網讚爆：功德無量阿

▲基隆哥好不容易取得這些囤貨。（圖／翻攝自「基隆人大小事」）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎在台已10例確診，拉警報的同時，「口罩之亂」也不遑多讓，此刻同理心與大愛善舉更顯珍貴。一名住在基隆的男網友，準備500片工廠囤積的口罩，於今日免費發放，主要以弱勢家庭為主，每人6片，而一般民眾亦能索取，一人限3片。

男網友在臉書社團「基隆人大小事」發文指出，「我不是地方大戶，也非富貴人家，我準備了快500片的工廠囤積口罩，免費發給在地需要的市民，發放先以弱勢家庭為主，低收入戶有證明文件的，我每人發給6片，一般民眾要索取我給3片。」

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原po表示，這些是他好不容易取得的囤積口罩，如果是想要美麗好看的民眾，請把這些留給真正需要的人，「發放時間為2月2日下午2點，地點在仁三路11之2號1樓。」

▲有低收入戶證明，每人6片；一般民眾每人3片。（圖／翻攝自「基隆人大小事」）

最後，他也強調，「我只有500片口罩，來的民眾不一定每個人都領得到，但我會全數發給，請自己排好隊，不要造成其他人不便，感恩。」

po文一出，掀起熱烈回響，廣大網友紛紛給予讚賞，直呼「果然台灣最美的是人啊！感謝您的美意」、「善人自有天祐」、「好心有好報，天公伯會看到的」、「這個人間還是溫暖的」、「功德無量」。

【500片口罩免費發放】

地點：基隆市仁愛區仁三路11之2號1樓

時間：下午2點開始

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