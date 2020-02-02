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社區媽媽團口罩「6天瘋漲6倍」　咬牙買下超傻眼：說好的醫療級呢

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▲社區媽媽團口罩「6天瘋漲6倍」　咬牙買下超傻眼：說好的醫療級呢。（圖／讀者提供）

▲隨著疫情越來越嚴重，口罩價格也從原本1盒50元漲到300元。（圖／讀者提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

武漢肺炎恐懼讓口罩、酒精全台大缺貨，不管是超商、藥局甚至大賣場都面臨買不到口罩的窘境，即使貴一點，還是很多人會因為迫切需求而不得不購買，不過，就有媽媽們跟團買了漲價的口罩後才發現，外盒沒有醫療證號，與廠商宣稱「醫療等級」還大漲價的口罩，根本不一樣。

▲社區媽媽團口罩「6天瘋漲6倍」　咬牙買下超傻眼：說好的醫療級呢。（圖／讀者提供）

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▲▼短短6天，口罩從一盒50元漲到300元，只因為老闆認為，太便宜怕被囤去轉賣。

▲社區媽媽團口罩「6天瘋漲6倍」　咬牙買下超傻眼：說好的醫療級呢。（圖／讀者提供）

許多媽媽們喜歡加入地方型社團一起團購，過去，媽媽們因為方便又便宜所以習慣在團購社團中購買口罩，不過，近日社區媽媽們卻發現，原本一盒50入的口罩在1月24團購價只要50元，1月30日卻水漲船高到1盒300元，短短6天，漲了6倍，雖然1個6元的口罩還不至於昂貴到「買不起」的程度，但是仍有媽媽們認為，用「批發的量賣零售的價」，尤其是疫情如此緊張，實在很不好。

▲社區媽媽團口罩「6天瘋漲6倍」　咬牙買下超傻眼：說好的醫療級呢。（圖／讀者提供）

▲▼主購說明，三層口罩和好市多瘋搶的中衛是一樣品質，但媽媽們實際收到口罩卻發現上面沒有醫療字號。

▲社區媽媽團口罩「6天瘋漲6倍」　咬牙買下超傻眼：說好的醫療級呢。（圖／讀者提供）

媽媽們也向主購詢問「口罩怎麼漲這麼多」，但主購解釋，因為「老闆覺得賣便宜會被拿去轉賣，不如就市價賣算了」，由於開學在即，許多家庭實在是買不到口罩，想著跟團也方便，還是有許多媽媽們跟著「+1」。

不過讓媽媽們傻眼的還不單只是漲價，主購強調「公司賣的三層口罩品質和Costco瘋搶的中衛醫療口罩是一模一樣的…」結果等到收到貨時，媽媽們才發現外盒根本沒有醫療字號，認為商人們將沒有許可的口罩以醫療等級出售還大發防疫財，實在令人無言。

▲社區媽媽團口罩「6天瘋漲6倍」　咬牙買下超傻眼：說好的醫療級呢。（圖／民眾提供）

▲▼三層口罩上僅標註藥販字號，並無醫療許可字號，而四層口罩均無標示。

▲社區媽媽團口罩「6天瘋漲6倍」　咬牙買下超傻眼：說好的醫療級呢。（圖／民眾提供）

仔細看口罩外盒，只有三層口罩上有標註「藥販字號」，的確沒有「醫療器材字號」，根據食藥署公告資訊，醫療用口罩只能由具藥商資格者販售，如果一般業者販售醫療用口罩，則違反《藥事法》第27條，可依第92條處3萬至200萬元罰鍰，而醫療用口罩的許可證字號共分6大類，分別為「衛部（署）醫器輸字第000000號」、「衛部（署）醫器陸輸字第000000號」、「衛部（署）醫器製字第000000號」、「衛部（署）醫器輸壹字第000000號」、「衛部（署）醫器陸輸壹字第000000號」以及「衛部（署）醫器製壹字第000000號」，所以這批「號稱與醫療同級」的口罩，才讓媽媽覺得傻眼。


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