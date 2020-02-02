3千片口罩免費送！台中里長佛心來著　里民半小時領完超開心

▲台中市上德里長洪頊晿免費送3千片口罩，一下子就發完。（圖／洪頊晿提供）

記者鄧木卿／台中報導

預防感染武漢肺炎，多數民眾還是有錢買不到口罩，台中市西屯區上德里長洪頊晿2日上午9點在里辦公室免費發送3千片口罩，每人限拿3片，隔壁里民得知有免費口罩趕緊跑來索取，不過半小時就已發完，洪也在現場趁機宣導防疫，他說，民眾要少去公共場所、勤洗手、常量體溫，做好自我管理，不用過度恐慌。

「里長啊，口罩都買不到，能不能幫我買？」洪頊晿說，自從武漢疫情發生後，就接獲不少里內長輩電話抱怨，他體恤長輩們天冷還要外出買口罩，還不一定買得到，於是找上里內建商是否能釋出多餘口罩應急，建商二話不說，一口氣就答應3千片。

▲洪頊晿在發送現場也向民眾宣導如何防疫。（圖／洪頊晿提供）

洪頊晿把免費送口罩的消息傳出去後，原本是上午9點開始發，但有些長輩擔心領不到，7點多就來里辦公室排隊等待，於是他9點準時發放，找來29個鄰長幫忙維持秩序，不論大人、小孩，每人限拿3片，3千片一下子就發送完畢，隔壁里民得知後也趕緊跑來，但為時已晚，而順利領到的里民也大呼「里長真好」。

洪在發送同時也向里民宣導如何防疫，他說，如果每人每天都要戴口罩，那生產再多也是不夠，因此正確的防疫作法是常量體溫，一旦發現體溫超過37.5度就要看醫生，少去密閉式的公共場所，勤洗手，不用過度恐慌。

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