　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部：活在平行時空？是在哈囉？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼外交部長吳釗燮舉行國際記者會。（圖／記者陶本和攝）

▲外交部長吳釗燮舉行國際記者會。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

針對義大利、越南停航風波，外交部長吳釗燮2日舉行國際記者會表示，錯誤決策資訊的根源，就是世界衛生組織將中國確診人數包含了台灣，他隨後也怒嗆世界衛生組織領導幹部的發言，引起很多爭議跟嚴重批評，「讓人覺得這些人是不是在平行時空，這些人是在說哈囉嗎？」

吳釗燮表示，前幾天1月31日世界衛生組織發布武漢肺炎是緊急狀態，各國政府也更改政策，保護自身公民措施，但義大利政府以防疫理由停飛，越南也是，但在努力後，都已經做了修正。

吳釗燮表示，導致錯誤決策資訊的根源，就是世界衛生組織針對冠狀病毒的報告，將中國確診人數包含了台灣，這做法對台灣以及2300萬人民造成困擾，政府不僅無法參加世界衛生大會，台灣人民並未獲得待遇，排除台灣對台灣人民不公平。

吳釗燮表示，義大利的情形凸顯世界衛生組織把台灣當成中國，已經造成利益的傷害，公開呼籲世界衛生組織，台灣是台灣，台灣不是中華人民共和國的一部分，不受管轄。

隨後，對於台灣未來要如何更實質加入國際組織？吳釗燮表示，世界各個重要友好國家，還有友邦的支持，就是最實質的作法，可以在各種會議中替台灣發聲，表達對於世界衛生組織排除台灣作法給予強烈批評，「這是對我們最好的行動」。

吳釗燮隨後更怒嗆世界衛生組織的領導幹部，過去對於台灣參與的問題與說明，或是對於中國的說明，都引起很多的爭議，或是受到嚴重的批評。他認為，這些言論讓人認為，「是不是住在平行時空？這些人是在說哈囉嗎？」

▼外交部長吳釗燮舉行國際記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼外交部長吳釗燮舉行國際記者會。（圖／記者張榮恩攝）

ET快訊
衛生署前署長防疫說到一半..突揪謝震武節目「2大最壞示範」！
賺19年上億財產全捐！她變「最窮女歌手」又捐1.3億親送武漢
政府口罩定6元！網友質疑「Costco不用2元，不懂？」遭嗆
請願白宮「讓台灣加入WHO」連署破10萬！美國60日內須回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「讓台灣回到 WHO！」朱立倫籲北京：放下政治盤算

侯友宜連跑2小時「買不到口罩」　提3點質疑：中央配送標準是什麼？

快訊／吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部：活在平行時空？是在哈囉？

義大利禁台航班入境！吳釗燮：保持密切溝通　已向對方表達決策錯誤

快訊／吳釗燮正告世界衛生組織：台灣不是中華人民共和國的一部分

LIVE／義大利、越南停航風波　吳釗燮向國際發聲「台灣非屬中國疫區」

這3種人務必戴口罩！抗SARS專家：健康民眾不需要戴　最有效預防方法曝光

影／武漢肺炎延燒…國民黨團研議「500億紓困條例」救產業　列優先法案

湖南邵陽爆H5N1高致病性禽流感　歐洲多國也連傳H5N8

快訊／義大利點頭同意「華航派機」！外交部明開國際記者會

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

《奈何BOSS要娶我2》甜蜜升級！　「更衣室熱吻」霸道寵妻新招來了～

過來人的告誡！抽菸失敗的人生　丟失籃球夢、生活、無法解焦慮

因應肺炎！廣東列入二級流行區域 台10確診個案狀況好「剩1人發燒」

宋威龍撩宋茜「壁咚→耳朵吹氣→強吻」　計謀得逞壞笑：我就是想要強吻你!

霍思燕改任務內容「親10下」　杜江一聽笑翻...閃爆！！！

「讓台灣回到 WHO！」朱立倫籲北京：放下政治盤算

侯友宜連跑2小時「買不到口罩」　提3點質疑：中央配送標準是什麼？

快訊／吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部：活在平行時空？是在哈囉？

義大利禁台航班入境！吳釗燮：保持密切溝通　已向對方表達決策錯誤

快訊／吳釗燮正告世界衛生組織：台灣不是中華人民共和國的一部分

LIVE／義大利、越南停航風波　吳釗燮向國際發聲「台灣非屬中國疫區」

這3種人務必戴口罩！抗SARS專家：健康民眾不需要戴　最有效預防方法曝光

影／武漢肺炎延燒…國民黨團研議「500億紓困條例」救產業　列優先法案

湖南邵陽爆H5N1高致病性禽流感　歐洲多國也連傳H5N8

快訊／義大利點頭同意「華航派機」！外交部明開國際記者會

萬芳醫院設「武漢肺炎防疫專線」　　住院陪病限1人、急門診限2人

武漢「火神山」醫院8天正式完工！　解放軍醫護「抽1400人支援」

大馬華人年夜飯後迎財神　獨立中學生舞龍舞獅賺學費

韓妞心目中「討厭的甜蜜小舉動」TOP5：妝被弄糊超煩

新北勞工局取消越南慶元宵活動　全員投入武漢肺炎防疫措施宣導

新北市圖林口分館另類「開學燈」　書香鬧元宵再生閱讀燈具做公益

6元口罩何處買？實測台北14間超商、藥妝店都沒貨　店員曝進貨數量

覬覦19歲OL美色！　色主管貨梯內閃監視器「揉胸10秒」

豆皮烏龍麵「分關東、關西口味」靠1字辨別！YouTuber實吃驚艷：這款超鮮甜

遏阻重大交通事故　玉井分局交通大執法以違停為目標

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

罷免黃捷首階達標！負責人：大家氣憤罷韓團體

義大利同意華航派機　外交部明開記者會

快訊／吳釗燮：台灣不是中華人民共和國的一部分

3種人務必戴口罩　專家：健康者不用

外交部：台灣民眾並未被以色列管制入境

LIVE／吳釗燮說明義、越停航事件

湖南邵陽爆H5N1高致病性禽流感　

國民黨團研議「500億紓困條例」救產業　列優先法案

把「賴品妤」看成「賴士葆」？立法院長選票曝光

快訊／吳釗燮怒嗆世衛幹部：活在平行時空？是在哈囉？

好市多口罩被秒殺！民眾圍剿店員狂嗆

聽取運將心聲！高雄小黃中午路邊免收費

立院院長選舉意外獲得1票　賴品妤：我以第三高票落選

柯P：不要戴隱形眼鏡改戴眼鏡

更多熱門

相關新聞

7大學延後開學防武漢肺炎！

7大學延後開學防武漢肺炎！

武漢肺炎疫情繼續燒，為降低病毒在校園傳播機率，中山大學、成功大學和逢甲大學等7校都宣布延後開學。教育部預計明（3日）下午召開研商會議，有可能討論是否統一延後開學等狀況。目前教育部確定的防疫政策是，只要有中港澳旅遊史的教職員工生必須進行14日居家隔離。

北京新增15例　10月大男嬰也中標！

北京新增15例　10月大男嬰也中標！

台中里長送3千片口罩　里民半小時領完

台中里長送3千片口罩　里民半小時領完

義禁台航班入境　吳釗燮：保持溝通

義禁台航班入境　吳釗燮：保持溝通

快訊／吳釗燮：台灣不是中華人民共和國的一部分

快訊／吳釗燮：台灣不是中華人民共和國的一部分

關鍵字：

吳釗燮外交部世界衛生組織武漢肺炎武漢

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

歷史上昭華公主超悲慘！魏瓔珞崩潰「女兒過世19天也死了」

男女武漢回台15天失聯　男生找到了

快訊／武漢撤僑發現4感染者！日本負責官員墜樓亡

即／落跑男女爽躲15天　北檢從嚴偵辦

周揚青罕見硬起來開槓酸民！

他怒「好市多自囤口罩」！網光速留言洗爆

小S遭爆在日本問「哪可買口罩」　網酸爆

網傳武漢殯儀館24小時火化　高大成：應該2000人死亡

戲精貓好委屈　阿嬤著急指責孫女

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

快訊／網爆高爾宣「無縫同團女成員」　他親揭真相！

特斯拉自不花錢跑環台1圈半距離

網瘋搶口罩防肺炎！醫揭「戴一整天3慘後果」

更多

最夯影音

更多
男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！

男女「武漢返台」留假資料全找嘸 里長氣炸急尋人：令人太詫異！
【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

【玩命關頭9】官方預告-今年5月 IMAX同步震撼登場

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

吳亦凡「講韓語」賣衣服給韓國人　網驚嘆：發音太自然了吧！！

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

阿嬌胖「20多斤」雙下巴現形　節目上自爆：準備懷孕中...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面