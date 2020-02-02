快訊／吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部：活在平行時空？是在哈囉？

▲外交部長吳釗燮舉行國際記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對義大利、越南停航風波，外交部長吳釗燮2日舉行國際記者會表示，錯誤決策資訊的根源，就是世界衛生組織將中國確診人數包含了台灣，他隨後也怒嗆世界衛生組織領導幹部的發言，引起很多爭議跟嚴重批評，「讓人覺得這些人是不是在平行時空，這些人是在說哈囉嗎？」

吳釗燮表示，前幾天1月31日世界衛生組織發布武漢肺炎是緊急狀態，各國政府也更改政策，保護自身公民措施，但義大利政府以防疫理由停飛，越南也是，但在努力後，都已經做了修正。

吳釗燮表示，導致錯誤決策資訊的根源，就是世界衛生組織針對冠狀病毒的報告，將中國確診人數包含了台灣，這做法對台灣以及2300萬人民造成困擾，政府不僅無法參加世界衛生大會，台灣人民並未獲得待遇，排除台灣對台灣人民不公平。

吳釗燮表示，義大利的情形凸顯世界衛生組織把台灣當成中國，已經造成利益的傷害，公開呼籲世界衛生組織，台灣是台灣，台灣不是中華人民共和國的一部分，不受管轄。

隨後，對於台灣未來要如何更實質加入國際組織？吳釗燮表示，世界各個重要友好國家，還有友邦的支持，就是最實質的作法，可以在各種會議中替台灣發聲，表達對於世界衛生組織排除台灣作法給予強烈批評，「這是對我們最好的行動」。

吳釗燮隨後更怒嗆世界衛生組織的領導幹部，過去對於台灣參與的問題與說明，或是對於中國的說明，都引起很多的爭議，或是受到嚴重的批評。他認為，這些言論讓人認為，「是不是住在平行時空？這些人是在說哈囉嗎？」

▼外交部長吳釗燮舉行國際記者會。（圖／記者張榮恩攝）

