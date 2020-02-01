超商口罩1片6元挨轟！理智妹「關鍵7點Q＆A」一次說清楚　萬人讚爆瘋傳

▲武漢肺炎延燒，大家紛紛戴起口罩。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎引發口罩搶購風潮，為了紓解缺貨困境，政府透過四大超商販售，每人限購3片，更於今（1）日，從8元降至6元。沒想到，此舉依舊掀起各種論戰與謾罵；對此，一名女網友做出懶人包，針對眾人質疑的面向歸納出「7項Q&A」，不僅條理清晰，也道破癥結點。

朱姓女網友在臉書提到，「這兩天大家針對口罩6元討論很多，不外乎就是口罩太貴了、官商勾結、為什麼要在超商賣、數量夠還限量？回覆幾位網民後，我還是忍不住做了幾張圖，供大家看看。」

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▲民眾於超商購買政府釋出的口罩。（圖／記者林敬旻攝）

問題1：「口罩1片6元，太貴了啦！」

1片6元已經比超商原價便宜了。非疫情時期，超商賣的口罩「2入18元」，也就是每片9元；另一組包裝則是「5入39元」，平均1片為7.8元。

問題2：「平常去藥局，一片1至4元不等，6元也多太多了吧？」

首先，超商與藥局相比，通路、成本、營運方式本來就不同，超商價格比批發高是常態，畢竟他們賣你的不是商品，而是「方便」；其次，政府在四大超商限量販售，光是同一間商家，就有至少兩種定價，廠商、貨運、門市成本都必須協調，「賣低了，成本誰買單？賣高了，民眾喊搶錢！如果是你，你會如何協調呢？」

她表示，「過年期間已經供不應求，按照供需法則，市場價格會不會繼續飆升？這時政府介入公定價格，一方面要穩定市場價，另方面也要讓廠商、通路接受，而6元是民商之間取得平衡，協調出來的結果。」

▲2月1日起，每日200萬份口罩供應到四大超商。（圖／記者黃士原攝）

問題3：「之前說8元，被罵又說6元，前面多喊2元，不就是被吃掉的嗎？」

疫情大爆發時，適逢年時期，大家放假，廠商也放假。市面上已出現搶口罩的現象，貨量不足，廠商、貨運、通路提早開工加工趕製，數量、成本算下來，價格自然會高一點，而且人家過年還要出來加班，想想真的很可憐了。1月30日後，大家開工，廠商也開工，貨量漸漸回穩，價格當然就下來了。

問題4：「藥局批發成本低，那為什麼不在藥局發放？」

台灣四大超商合計起來數量多、密度高，你可能不一定清楚，離你最近的藥局在哪裡，但你一定知道哪裡有便利商店；再者，四間通路比所有藥局，更容易掌控數量與價格

▲為預防感染，路上行人多配戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

問題5：「店員裝袋看起來不衛生，為什麼不整盒賣就好？」

此段時間，廠商緊急供貨上線，口罩急需等不了包裝，只能由超商店員自行加工裝袋。許多店員也表示，各大通路都有明示裝袋SOP，目前大部分也都能看到，店員依照SOP裝袋。她不禁想說，「如果你還是覺得不放心，那你可以先不要買呀，等藥局補貨再去買，買了就別再幹譙啦，不然給民眾自己抓3片，不會更髒嗎？」

問題6：「你可能會接著問，那為啥不一盒一盒賣？」

她假設，總數量1200片，每人守規矩只買1份，如果是「1份3片」可讓400人獲得口罩，但若是「1份30片」僅可讓40人獲得口罩，「你覺得哪個更有機會即時獲得口罩呢？更何況3片沒搶到，可能只是小嘆氣，30片沒搶到，會痛到搥心肝吧！」

▲這讓更多人可以買到。（圖／翻攝自朱仕庭臉書）

問題7：「說口罩一定夠，為啥還限量？」

對此，她直言，「民眾已經被恐慌心理影響，不限量...再多你也買不到阿！蛤？什麼意思？就是...已經足夠的人不要再囤貨啦！一天可能只需要3片口罩，不過當你把口罩囤在那，沒有買到的人，當天可能1片也戴不了。」

最後，女網友也呼籲，「這個時候，台灣應更互相體諒，在我們爽爽放年假的同時，已經有人衝在前線，防疫、醫療、執政單位都在努力，我們現在能做的，就是互相體諒，照顧好自己，也保護他人，共同度過這個緊急時刻。」

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