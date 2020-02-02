7大學延後開學防武漢肺炎！城市科大明起入校量額溫「一發燒送觀察」

▲成功大學延至3月2日開學。（圖／翻攝國立成功大學臉書）



記者許展溢／台北報導

武漢肺炎疫情繼續燒，為降低病毒在校園傳播機率，中山大學、成功大學和逢甲大學等7校都宣布延後開學。教育部預計明（3日）下午召開研商會議，有可能討論是否統一延後開學等狀況。目前教育部確定的防疫政策是，只要有中港澳旅遊史的教職員工生必須進行14日居家隔離。

台灣各大專院校延後開學時程如下：

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中山大學---延至2月24日開學

成功大學---延至3月2日開學

逢甲大學---延至3月2日開學

中信金融管理學院---延至3月2日開學

高雄師範大學----中港澳生延至3月30日開學

嘉義大學---專案延至3月30日開學

明道大學---延至2月24日開學

中山大學延至2月24日開學。（圖／中山大學提供）



由於教育部研商會議要明天下午後才會有結果，若沒有統一延後開學，部分學校仍會按照原本行事曆開學。未宣布的部分學校則表示，明天和教育部討論後就會公布是否延後開學。台北城市科技大學指出，明天上班日起，建議教職員戴口罩、勤洗手及拱手不握手等；如家長、廠商、訪客等進出校園時，務必要求戴口罩，同時會在各定點配置額溫槍，只要一有發燒就會送觀察。