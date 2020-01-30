夜班進貨忙炸「下班繼續包口罩」　超商店員苦嘆：一堆靠北買不到、包裝差

▲他最近下班都會特地留下來，幫忙包裝口罩。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣「口罩之亂」四起，為了緩解民眾買不到貨的窘境，政府從1月28日到30日，每天釋出600萬片口罩給四大超商販售。不過，這讓原本工作量就大的店員更加忙碌了，忍不住發文訴苦，「一堆人在那邊靠北買不到口罩，還有人嫌包裝太差！」

夜班店員在爆怨公社提到，他所在的門市是夜班進貨，平時工作內容包括掃地拖地、結帳、泡咖啡、微波加熱；清洗機器的部分，有2台咖啡機、關東煮機、地瓜機、熱狗機等；同時，還要煮茶葉蛋、烤地瓜、整理客人的網路購物、挑雜誌下架；當然也少不了補飯糰、麵包、4°C鮮食、低溫飲料、補冰箱、補賣場。

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▲每人限購3片。（圖／翻攝自爆怨公社）

如今，為了因應武漢肺炎的防疫政策，現在又多了一項工作「包口罩」。原po表示，「因為進貨整包的口罩，我這幾天下班都還專程留下來，幫忙包口罩，結果還要被奧客雞雞歪歪、靠北靠母，說為什麼沒有口罩！當大夜班他X都很閒是不是！我給你時薪200你來做做看！」

抱怨文讓廣大網友不捨，紛紛留言打氣，「辛苦了，也謝謝你們的付出」、「包口罩很辛苦，就是有些人愛嫌」、「沒做過超商的人永遠不知道超商有多累」、「希望大家多點同理心，口罩買夠就好」、「辛苦了~感謝付出」、「便利商店員工～十八般武藝樣樣精通」。

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