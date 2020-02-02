光頭男扮道士誆「消災轉運」硬上多女！孩童也不放過…還嗆：說出去遭天譴

▲周男假扮道士欺騙多名女性與他「雙修」。（示意圖／123RF）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名周姓男子多年前在浙江省某間寺廟出家，不過並未完成受戒就自行離開；2018年3月至8月期間，他開始假冒成合格道士，聲稱能夠替人消除罪孽、驅鬼轉運等，誘騙多名婦女前來與他「雙修」，就連孩童也不放過。警方獲報後立刻將周男逮捕歸案，並且在他的手機中發現多張受騙女性的不雅照。法院最終判處周男死緩、剝奪政治權利終身。

據《觀察者網》報導，周男多次用驅鬼、轉運、消災、除罪孽等理由，硬上或猥褻婦女、幼童。其中，一名被害女子在和自己的媽媽發生口角爭執時，意外把與周男「雙修」一事說了出來，才讓媽媽趕緊去揭發周男惡行。警方表示，周男利用相似的封建迷信話術，讓被害人相信他有真本事，他還威脅受害人，「不要告訴家裡的人，否則會遭天譴，被車撞死。」

▼周男連女童都不放過。（示意圖／CFP）



警方事後逮捕周男後，在他的手機中發現多名婦女和兒童的不雅照片，以及受害人的姓名資料等。法院認為，被告利用封建迷信，違背婦女意志，性侵婦女、幼女，當中還有2名幼女遭到侵犯6次，屬多人多次，情節惡劣，「周男一人就犯下強姦罪、強制猥褻罪、猥褻兒童罪，應當數罪併罰。」

法院最終宣布，周男因犯強姦罪，判處死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身；犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年；犯猥褻兒童罪，判處有期徒刑4年；數罪併罰，決定執行死刑緩期2年執行，剝奪政治權利終身。

不少網友看完後表示，「利用邪門歪道做這種事就該馬上死刑啊！」、「死不足惜」、「受害人竟然還有兒童，太誇張」、「到時候肯定會減刑的，不懂幹嘛死緩」、「都什麼年代了還有人相信這個？」、「騙子太多，傻子更多」、「祝周男下地獄」、「支持化學閹割！」。

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