後座性侵醉女！　色運將鬼扯「我有反抗但推不開」遭判4年

▲運將載到一名爛醉女子，竟趁機「撿屍」性侵，被判4年徒刑。（示意圖／取自123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名成年女子妍妍（化名）晚間與同事到台北一家KTV飲酒狂歡，結束後，不勝酒力的她坐上計程車欲返家，準備為這次聚會畫下美麗的句點，不料竟遇到惡狼！劉姓運將看她爛醉模樣，乘機性侵得逞，更可惡的是，運將事後還反駁說是妍妍主動坐上來，他有反抗。士林地院認為運將空言狡辯，判他有期徒刑4年，可上訴。

事發於2018年7月22日午夜2 時許，運將載送妍妍返回內湖區康寧路住處附近時，見妍妍酒醉昏睡、意識不清、無法抗拒之際，竟萌生淫念，隨即將車輛開往道路旁邊巷子停放，打開後車門進入後座，將妍妍扶起跨坐在自己身上，然後掏出性器官插入妍妍下體，完事後才將妍妍送回住處離開。妍妍早上清醒後，察覺下體疼痛，翌日在友人陪同下就醫驗傷並報警處理。

然而運將矢口否認犯行，辯稱當時妍妍喝醉，叫了10至20分鐘都叫不起來，因找不到妍妍的正確住家地址，只好開到附近巷子處停車，在前座玩手遊等妍妍起來。沒想到隔一陣子後，妍妍自後座拉他的手說陪她一下，然後便跨上他的大腿，妍妍甚至把自己的上衣、內衣往上拉，主動將運將的頭按到她胸前，問說「喜歡嗎？」並拉下運將的褲子到大腿上緣，妍妍自己也拉下褲子，雙方性器官摩擦約10分鐘，但沒有插入。

運將還說，「我有反抗，但推不開她」，當時路旁有些人出來運動，他跟妍妍說這樣不好看，就將妍妍移到旁邊，妍妍則繼續昏睡，之後一名社區警衛認出妍妍，直接叫妍妍名字，說妍妍常常這樣，妍妍就起來並自己下車走回社區。運將堅稱自己「絕對沒有乘機對妍妍性交！」

法官衡以妍妍回憶案發經過時，有哭泣等情緒反應，若非曾受嚴重且難以啟齒的侵害，怎又需要藉由反常的哭泣表現以宣洩情緒？況且運將與妍妍素不相識，妍妍並無刻意誣陷的動機。

法官重批運將為滿足一己性慾，利用清晨人煙稀少，將泥醉可欺的妍妍載到荒僻道路旁性侵的行為，甚為惡劣！犯後又矢口否認犯行，空言狡辯，迄今也未向妍妍道歉、和解或賠償妍妍損害分毫，態度不佳，毫無悔意！法官考量運將有業務過失傷害前科等一切情狀後，依乘機性交罪判他4年徒刑。

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