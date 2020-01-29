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賣保險給好友…車內簽約遭強摸下體親臉頰　她嚇傻急call out求救！

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▲▼盧姓大學講師將酒醉女子拖上車性侵（示意圖／取自Pakutaso）

▲江男趁與婷婷（化名）獨處車上時，伸出狼爪撫摸她下體，強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

江姓男子與保險員婷婷（化名）是朋友關係，日前2人相約一咖啡廳用餐談保險，餐後因江男信用卡放在車上，雙方協議一同前去江男車上簽約，不料進到車內後江男竟獸性大發，開始伸手撫摸婷婷下體、胸部，甚至親吻她臉頰。台中地院審結，依強制猥褻罪判江男有期徒刑6月，得易科罰金18萬。仍可上訴。

據判決，江男、婷婷與2名友人2018年10月29日晚上相約台中一咖啡館敘舊，後來友人們先行離開，獨剩江男與婷婷繼續談論有關保險的事情。餐畢，江男決定向婷婷購買保險，但因他信用卡放在車上，便提議一同到車上簽約，婷婷不疑有他，跟著江男坐進了他的小貨車後座。

簽約結束，江男央求婷婷留下來繼續聊天，但期間竟趁機伸出狼爪強行環抱、撫摸婷婷，且見婷婷欲爬到前座開門逃離之際，江男還硬是抓住她雙手把她拉回後座，無視婷婷反抗，隔著衣物瘋狂觸摸她胸部及下體，甚至親吻她臉頰，嚇得婷婷花容失色，最後婷婷好不容易成功撥出求救電話，才順利逃脫江男魔掌。

台中地院審理時，江男坦承犯行，法官認為為滿足一時私慾，竟不顧婷婷意願以強暴方式’強行猥褻，但考量他無前科，審結，依強制猥褻罪判江男有期徒刑6月，得易科罰金18萬。仍可上訴。

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