「你家好漂亮」！色男闖女網友家參觀　硬撲倒摸透…一通電話他秒軟停手

▲戴男強壓女網友上床猥褻，事後還辯稱兩情相悅，被判刑9個月。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳韻如／新北報導

戴姓男子到西門町參加網友聚會，認識一名女網友小乃，2人相談甚歡，結束後又續攤到板橋喝茶聊天，但戴男卻趁著要送小乃回家時，以小乃住處裝潢漂亮為由進到房內參觀，隨後強壓對方上床猥褻得逞，直到女友打電話給他，他才罷手離開。案經小乃提告，戴男被依強制猥褻罪判刑9個月。

判決書指出，戴男與小乃同在一個LINE群組內，並在2018年12月20日晚間9點多一同參加群組舉辦的聚餐，2人因而認識。聊天過程中，戴男得知小乃正在求職，而他的朋友剛好有工作職缺，因此互留了聯繫方式，聚餐結束後，2人又續攤到板橋繼續喝茶聊天。

2人聊了許久，直到隔天凌晨2點，戴男才送小乃返家。然而，到小乃家後，戴男卻藉口，「你家好漂亮」，隨後進到小乃家中參觀，接著便趁機將小乃撲到床上猛親，並不顧反抗強摸小乃胸部及下體，直到他的女友打電話查勤，才罷手離開。

戴男離開後，小乃嚇得趕緊傳訊向男友求助，隨後立刻報警處理。未料，法院開庭時，戴男矢口否認犯行，辯稱2人聊完天後，他主動問小乃能不能「kiss goodbye」，當時小乃並沒有拒絕，2人因此在住家一樓親吻、擁抱。

戴男表示，2人結束親吻後，他追問是不是能有更進一步的機會，當時小乃還邀約他回到家中聊天，接著在床上愛撫，但當他準備要更進一步時，卻被小乃以「進展太快」為由拒絕，「我就停止，就跟她說因為我是男生，待在她家我會忍不住，所以要離開」。

戴男還提到，當他準備離開時，小乃還送他下樓，並且又親了他一下，2人是你情我願，不了解為何小乃事後要提告，「我認為小乃是要向我要錢，小乃有寄一份通知開口向我要50萬元」，但沒要成，所以提告。

不過，法官在審理時，發現小乃當時求助男友時，情緒明顯相當驚慌、害怕，且戴男事後還傳訊道歉，因此不採信戴男說法，將他依強制猥褻罪判刑9個月。全案可上訴。

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