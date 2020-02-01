超商6元口罩「根本沒進貨」　網連跑6家氣炸：還是買不到啊！對比屈臣氏哭了

▲即起口罩降為6元！（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者劉維榛／綜合報導

武漢肺炎鬧得人心惶惶，搶購口罩成了全民運動！今（1）日，四大超商口罩由8元降為6元，不過有網友一早去購買，卻發現根本沒貨，「跑了6家還是買不到啊」，小7與全家店員直言，昨日沒進貨，讓不少民眾狂哀號。

為了讓人人有口罩對抗疫情，經濟部指出，每日釋出約260萬片供民生需求，140萬片供醫療或公務防疫及儲備需求，每人限購3片、零售價6元，暫定至2月15日止。

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不過今日早上，《ETtoday新聞雲》記者實際跑了北市3家門市詢問，2間小7、1間全家都未販售口罩，不是賣完了，店員不約而同解釋，「昨晚沒進貨」。反倒屈臣氏部分，一早則大排長龍，即日起開始販售疾管署提供的防疫庫存口罩，由於數量有限，也迅速完售。

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▲民眾排隊，搶買屈臣氏口罩！（圖／記者劉維榛攝）

就怕口罩之亂引起民眾恐慌，臉書《爆料公社》管理員貼出宣導文，「口罩從2月1日起降至6元，口罩存貨充足價錢趨穩，不用高價買口罩了」，希望能穩定民心，不過留言串中，有網友也遇到白跑超商的窘境，「今天一早，桃園市桃園區的小七和全家都沒貨，全家說『公司沒配送』；小七說『沒進貨，看下星期會不會進貨』。昨天宣布今天降價且增加販售通路，今天九點就買不到，很怪。可能要等斥資兩億蓋的新口罩廠運行後，短缺情況才會改善。」、「跑了6家還是買不到啊」、「有些超商已經來不及進貨，買不到」。

▲不過有網友反駁，半夜買到6元口罩，！（圖／翻攝自爆料公社）

為了防止囤貨，有人建議，「應該用健保卡於藥局購買每日限－次購買～勿重覆購買」、「超商也買不到啊！為什不讓我們拿戶口名簿去里長那裡買，給超商賣，超商又賺一手」、「統一由村里長分發吧，才不會被陸配囤積寄往大陸」。

▼ 其他社團也討拍，買不到口罩！（圖／翻攝新竹爆料公社）

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